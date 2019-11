Quando le storie sconfiggono il tempo

Ci sono frasi che sembrano essere nate con noi: “Non c’è tempo” oppure “Vedrai come andrà veloce il tempo, goditela finché sei giovane” e così via. Qualche anno fa, non comprendevo a pieno il significato di tale affermazione. Anzi, per essere più precisa con un sorriso e una scrollata di spalle liquidavo il tutto, considerandolo un pensiero talmente assurdo per me, che non prendevo nemmeno in considerazione cosa potesse realmente significare. Adesso, ormai a vent’anni, comincio anche solo a percepire, a grattare, sulla superficie di tale frase. Mi sono resa conto, e forse sarà capitato anche a voi, che i giorni sembrano davvero scivolare via: non c’è mai il tempo che vorremmo per studiare per un esame, per uscire con gli amici, per realizzare i nostri progetti.

Insomma, in un mondo che sembra andare alla velocità della luce, in continuo cambiamento, dove le notizie si accumulano sulle home dei nostri social network, molte volte abbiamo bisogno di una pausa. Abbiamo la necessità di staccare la mente da quel flusso disordinato e caotico che è la vita di tutti i giorni e prenderci un attimo per noi stessi, per svagarci o rilassarci. Allora ci concediamo la lettura di un buon libro, la visione di un film o di una serie tv.

Siete pienamente consapevoli di cosa comporta fare una scelta del genere?

Le storie, che siano lette o viste, hanno un potere enorme: la capacità di cambiarci, di trasformarci. Le storie consentono di applicare il meccanismo dell’immedesimazione: per un circoscritto lasso di tempo abbandoniamo i confini della nostra identità, della nostra particolarità per immergerci in una vita che non è la nostra, in una realtà completamente diversa da quella a cui siamo abituati. Questa attività, se fatta bene, consente di allenare la nostra comprensione di un altro individuo, un esterno e provare ad immaginare come sarebbe essere lui. Ed è proprio questa la grande forza delle storie, come romanzo, film oppure serie tv.

Martha Nussbaum e gli studi

Alt, metto subito le mani avanti: questa non è assolutamente una mia speculazione infondata, ma ci sono dei veri e propri studi fatti da specialisti riguardo a questo meccanismo all’interno delle narrazioni. In particolare, sul romanzo, vi posso citare i numerosi lavori di Martha Nussbaum: filosofa, professoressa di Law and Ethics all’Università di Chicago, che ha preso a cuore la questione. In particolare, nei suoi corsi ha sempre sostenuto la necessità che gli studenti accompagnassero lo studio con la lettura e l’analisi di romanzi, come per esempio Hard Times di Dickens. Per quale motivo? Così da poter allenare la capacità di empatia, di distaccarsi dalla propria individualità, immedesimarsi nel prossimo e prendere in considerazione tutte le variabili prima di prendere una decisione. A quale scopo? In modo tale che in un possibile futuro in corte, si sappia prendere la decisione più umanamente corretta, applicando la legge, ma sempre tenendo conto che chi viene giudicato è un essere umano con una sua storia particolare, una sua vita.

Ovviamente questo è solamente un semplicistico e striminzito riassunto di un pensiero e di una ricerca che si estendono nel corso degli anni, ma l’ho introdotto proprio in funzione di questo articolo. Come fare oggi?

Ritornando alla questione iniziale, purtroppo non esiste una soluzione al problema del tempo, o magari sì ma chi l’ha scoperta giustamente ha pensato di tenersela per sé – chiamalo sciocco -.

A ogni giorno ne sussegue un altro e non ci possiamo fare proprio un bel nulla. Ma abbiamo la possibilità di ritagliarci uno spazio in questo susseguirsi continuo; fermarci e dedicare del tempo

alle storie, in qualsiasi loro forma. Non solo ci consentono di conoscere un po’ di più noi stessi, ma anche gli altri. Ci aprono nuove visioni e la possibilità di avere diverse modalità di pensiero, diverse realtà, diverse avventure. Per non parlare di tutto l’allenamento di empatia e di conoscenza dell’altro, elemento così fondamentale in un mondo dove l’odio e la violenza sono ogni giorno più forti.

Riconoscere l’Altro come Essere Umano, riconoscerlo come nostro simile è l’atto più rivoluzionario che si possa fare oggi.

Le storie ci permettono di vivere vite che come essere umani, e pertanto limitati, non avremmo mai la possibilità di esperire completamente: contemporaneamente fermano e dilatano il tempo.

Quindi fatevi un favore: ogni qualvolta vi sentirete di essere senza tempo, presi dalla frenesia della quotidianità che vi circonda, abbiate il tempo di ricercare la bellezza e la diversità nelle storie. Abbiate la voglia e l’ambizione di individuare i vostri confini, capirli per poi cercare di espanderli. Molte volte questo vi consentirà di rivedere con occhi diversi le situazioni in cui vi trovate e riuscire a comprenderle e ad affrontarle al meglio. Abbiate il desiderio di buttarvi e capire quanta diversità, quante particolarità esistono nel mondo che ci circonda e se non riusciamo a conoscerle tutte, anche solo la maggior parte.

È un lavoro difficile, perché significa mettere da parte i propri pregiudizi e le proprie convinzioni e partire da zero. Forse è proprio questa la vera sfida.

Sicuramente non è la soluzione allo scorrere del tempo, ma potrebbe essere una buona strategia per passarlo come meglio possiamo. E sopravvivere.