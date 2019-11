Omaggio a Lucio Dalla o Corrado Augias alla scoperta di Mosca? La tv del 23 novembre

Per la prima serata in tv, sabato 23 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la seconda delle tre puntate del varietà “Una storia da cantare”. Sarà dedicata a Lucio Dalla, uno dei più grandi cantautori della musica italiana, divenuto famoso grazie a brani come “Caruso”, “L’anno che verrà” e “Anna e Marco”. Conducono Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero. Tra gli ospiti Renzo Arbore, Gigi Proietti, Patty Pravo, il Volo, Ron e Irene Grandi.

Su Canale5 alle 21.20 ci sarà la sesta puntata di “Tu si que vales”, condotto da Alessio Sakara che affianca Belen Rodriguez e Martin Castrogiovanni.

Su RaiTre alle 21.45 proporrà la prima delle quattro puntate della nuova serie “Città segrete”. Torna il programma ideato e condotto da Corrado Augias, le cui quattro puntate saranno dedicate ad altrettante città: Mosca, Vienna, Venezia e Roma. Augias accompagna i telespettatori alla scoperta di questi luoghi, attraverso una galleria di storie e personaggi. Si parte da Mosca, la capitale della Russia, che con i suoi dodici milioni di abitanti è una delle città più popolose del mondo. Rinomata per i suoi stili architettonici unici, la storia di questa città s’intreccia con la vita e le vicende, anche tragiche, di personaggi famosi, tra cui lo zar Ivan il Terribile, lo scrittore e filosofo Lev Tolstoj, l’astronauta Jurij Gagarin e la giornalista Anna Politkovskaja, che proprio a Mosca è stata assassinata il 7 ottobre del 2006. Con oltre il 40% del suo territorio ricoperto da piante, Mosca è una delle città più verdi del mondo.

Su La7 alle 21.15 “Atlantide – Storie di uomini e di mondi presenta Ritorno a Tangentopoli”, condotto da Andrea Purgatori.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Il padrino”, con Marlon Brando; su Italia1 alle 21.20 “Biancaneve e il cacciatore”, con Kristen Stewart e Charlize Theron; su Tv8 alle 21.30 “Natale a Graceland”, con Wes Brown; e su Canale Nove alle 21.25 “Lo chiamavano Bulldozer”, con Bud Spencer.

Ancora, su La7D alle 21.30 “Uno strano scherzo del destino”, con Steve Martin; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ma mere”, con Louis Garrel; su La5 alle 21.10 “Inga Lindstrom – Emma Svennson e l’amore”; su Iris alle 21 “Trining day”, con Denzel Washington; e su Italia2 alle 21.30 “Tremors”.

Spazio al teatro su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Kohlhaas”. La storia di Kohlhaas è un fatto di cronaca realmente accaduto nella Germania del 1500. Marco Baliani rivive la vicenda in forma di racconto creando un ponte tematico con gli anni ’70.

Da segnalare, infine, su RaiDue alle 21.05 il telefilm “Ncis”; su Rai4 alle 21.10 il telefilm “Narcos”, con Wagner Moura e Pedro Pascal; su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Le Iene show”; e su Real Time alle 21.10 “In quanto donne”.