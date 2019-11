Migliori Pmi della chimica farmaceutica, cinque bergamasche nella top 30

La chimica farmaceutica è diventata, negli ultimi anni, un settore in forte espansione e costante crescita per la provincia di Bergamo.

Lo conferma l’analisi del Centro Studi di ItalyPost che, analizzando i bilanci degli anni che vanno dal 2012 a quelli appena depositati del 2018, ha elaborato una classifica individuando le trenta migliori Pmi tra i 20 e i 500 milioni di fatturato. A dominare la classifica è una sola regione italiana, la Lombardia, che totalizza la metà delle imprese Top di questo settore di tutto il Paese, di cui otto imprese Top concentrate a Milano e cinque radicate proprio nella provincia di Bergamo.

Per quanto riguarda la categoria “Chimica di base e specialista” la Sabo di Levate, attiva nella produzione di additivi e ausiliari, materie prime per l’industria chimica ed altri settori industriali e utilizza materie prime naturali e sintetiche, occupa il quarto posto con 177 milioni di fatturato rispetto ai 126 milioni registrati nel 2012.

Quarta posizione nel settore “Farmaceutica, nutraceutica e integrazione alimentare” anche per la Fine Food & PH. Spa, con 139 milioni di ricavi nel 2018, che produce nutraceutici e farmaceutici in tre stabilimenti produttivi situati a Zingonia, Brembate e Nembro; mentre in decina posizione si piazza la Flamma di Chignolo d’Isola che produce principi attivi e intermedi per la farmaceutica.

Nel settore “Cosmetica e cura della persona” terza piazza, con 109 milioni di fatturati, per la Art Cosmetics srl di Fornovo San Giovanni attiva da quasi 30 anni nella produzione di cosmetici, che nei prossimi anni punta a consolidare la propria presenza in Nord America, secondo mercato estero di riferimento, e in Asia; al quinto posto la B. Kolormakeup & Skincare Spa di Treviglio con prodotti per la cosmesi e per il make up che ha chiuso il 2018 con ricavi pari a 67 milioni di euro.

Il comparto chimico farmaceutico rappresenta un’infrastruttura essenziale per tutta l’industria manifatturiera, alla quale trasferisce tecnologia, innovazione, sostenibilità ambientale, competitività fornendo materie prime e derivati a quasi tutti i comparti industriali.

La ricerca evidenzia come “il valore globale della produzione del settore, pari a 87,7 mld di euro nel 2018, è ripartito fra chimica (55,7 mld) e farmaceutica (32 mld) e assomma un export totale dei due comparti pari a 56,8 mld a fronte di 65,7 mld di importazioni, con un saldo negativo della bilancia commerciale per 8,9 mld. Negli ultimi 4 anni il settore ha guidato la ripresa generalizzata del manifatturiero con una crescita di oltre 10 punti, con un effetto di trasmissione dell’impulso espansivo a molti comparti industriali”.