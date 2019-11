Mercatini, Salone del Mobile, ruota panoramica, pattini e… il week-end in città

È ricco di iniziative il fine-settimana a Bergamo. Tra gli appuntamenti spicca l’inaugurazione della ruota panoramica domenica 24 insieme all’accensione delle luminarie.

Da annotare, inoltre, i villaggi di Natale in piazzale Alpini e in piazza Dante, la pista di pattinaggio in piazza della Libertà, il Salone del Mobile alla Promoberg e molto altro ancora.

Ecco la panoramica degli eventi organizzati in città sabato 23 e domenica 24 novembre.

BERGAMO

SABATO 23 NOVEMBRE

– “Christmas village”, in piazza Dante tornano i mercatini di Natale

– In piazzale Alpini torna il “Villaggio di Natale”

– Alla fiera di Bergamo due weekend col Salone del Mobile

– In piazza della Libertà torna la pista di pattinaggio

– “Viva Vittoria”, in piazza Vecchia maxi-tappeto di lana contro la violenza sulle donne

– A Bergamo il Natale con la ruota panoramica e tanti eventi

– “C’era una volta in America”, racconto di un Paese diviso

– Week-end di spettacoli per Pandemonium Teatro

DOMENICA 24 NOVEMBRE

– Week-end di spettacoli per Pandemonium Teatro

– “Canto per Agar. La schiava egiziana”: festa per Molte fedi

– Apericinema e proiezione di “Ritorno al bosco dei cento acri”