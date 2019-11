Marlene ha fretta di nascere: parto in auto per la vice sindaco Entratico

Quando la vita chiama, non si può aspettare e così ha fatto Marlene. Non ha aspettato l’arrivo in ospedale ed è venuta al mondo in auto al casello di Brescia Ovest.

Parto lampo per la vice sindaco di Entratico Silvia Bellini che ha iniziato il travaglio mentre stava andando in ospedale.

Mamma Silvia e Marlene stanno bene, la piccola pesa 2 chili e 470 grammi.