Gosens illude l’Atalanta, Higuain e Dybala la risvegliano: a Bergamo passa la Juve

È arrivata a tanto così dalla grande impresa l’Atalanta, fermata un po’ dalla sfortuna, un po’ da un errore arbitrale e un po’ dall’incredibile qualità dei campioni bianconeri nell’anticipo della 13^ di Serie A, al Gewiss Stadium. Contro la Juventus, nel big-match di giornata, sembrava tutto apparecchiato per un pomeriggio da sogno per i bergamaschi, che si sono risvegliati colpiti dalle sberle di Higuain e Dybala proprio sul più bello.

Fino al 74′ i nerazzurri hanno infatti giocato una grandissima partita, mettendo spesso sotto la corazzata di Sarri e trovandosi anche in vantaggio (meritatamente) ad inizio ripresa grazie a un colpo di testa di Gosens su assist di Barrow.

Leggi anche Serie A Atalanta-Juventus, la diretta del match

Ad accrescere l’amarezza dell’Atalanta ci sono le tante occasioni non sfruttate a dovere nel primo tempo: il calcio di rigore tirato sulla traversa dallo stesso Barrow al 17′, su tutte, ma anche il colpo di testa di Pasalic salvato con un autentico miracolo di Szczesny al 23′, o il destro a botta sicura di Hateboer respinto da De Sciglio sulla riga di porta al 25′.

Nella ripresa ancora tanta Dea e poca Juve, costretta spesso e volentieri sulla difensiva dai nerazzurri che, soprattutto sulla sinistra con Gosens e Gomez, hanno messo più volte in crisi la retroguardia di Sarri.

Al 56′ il meritato gol del vantaggio: cross al bacio di Barrow dalla destra e stacco aereo sul secondo palo di Gosens che non lascia scampo a Szczesny.

Il colpo di testa di Gosens che ha dato il vantaggio all'Atalanta

La Juve trova il pareggio al 74′ con un pizzico di fortuna, quando Higuain trova una girata che colpisce Toloi e spiazza Gollini.

Subito il gol dell’1-1, l’Atalanta riordina le idee e torna in attacco. Muriel (entrato al posto di Barrow) mette i brividi ai bianconeri con una bomba da 30 metri che il portiere avversario devia in corner al 77′, mentre 2′ dopo Rocchi va al Var per decidere se assegnare o meno il secondo rigore di giornata alla Dea per un tocco di mano di Emre Can su cross di Freuler. Deciderà per il “no”.

Dalla possibilità di tornare in vantaggio al finire sotto è un attimo. E l’Atalanta al minuto 82 va in svantaggio quando Higuain – ancora lui – conclude in rete una stupenda azione dei suoi iniziata però da un fallo di mano di Cuadrado. Rocchi non vede, il Var non interviene e la frittata è fatta.

Nel recupero Dybala mette il punto esclamativo sulla vittoria bianconera con una rete delle sue.

Tre punti pesantissimi alla Juve e tanta amarezza per l’Atalanta. Con tante polemiche.