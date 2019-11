Giorgia Villa si racconta dopo il podio mondiale: “Ora sogno una medaglia alle Olimpiadi”

Determinazione, tenacia, ma soprattutto spirito di sacrificio. Sono queste le parole chiave della ginnastica artistica, termini che ogni giorno accompagnano gli atleti nel proprio cammino di crescita e che permettono loro di superare ostacoli sempre più difficili.

Le stesse parole caratterizzano da oltre 10 anni la vita di Giorgia Villa, classe 2003, capitana del quintetto azzurro che agli ultimi Campionati del Mondo ha conquistato la medaglia di bronzo a squadre.

Originaria di Brembate, la giovane portacolori della Brixia ha condotto la formazione tricolore a un podio che mancava dal 1950: un risultato alla vigilia pronosticabile, ma al tempo stesso non scontato.

Giorgia Villa, lo scorso 8 ottobre ha riportato l’Italia fra le prime tre squadre al mondo a distanza di quasi 70 anni. Com’è stato raggiungere questo obiettivo?

“Portare a casa il bronzo al primo Mondiale è stata un’emozione grandissima. Ero un po’ in apprensione perché erano presenti ginnasti di alto valore, ma dopotutto posso dirmi soddisfatta”.

Cosa ha pensato nel momento in cui ha visto il punteggio sul tabellone?

“Inizialmente non ci credevamo, tant’è che ci è voluto un po’ per comprendere quanto fatto. Non appena abbiamo visto il risultato ci siamo messe a piangere perché da una parte venivamo da un mese difficile e ricco di allenamenti, mentre dall’altra avevamo raggiunto il traguardo che ci eravamo prefissate”.

Come ha festeggiato questo prestigioso riconoscimento?

“Dovendo disputare un’altra competizione in Germania non abbiamo festeggiato molto; però, non appena siamo tornate a Brescia, abbiamo avuto modo di farlo insieme ai nostri allenatori e ai nostri genitori”.

Sulla pedana di Stoccarda ha avuto modo di confrontarsi con una fuoriclasse del calibro di Simone Biles. Qual è stata la sua impressione vedendola all’opera?

“Sono rimasta un po’ scioccata perché lei non forza particolarmente in fase di preparazione, ma in gara è sempre perfetta: resta comunque un esempio da seguire”

Nel 2018 ha conquistato anche tre medaglie d’oro ai Giochi Olimpici Giovanili disputati a Buenos Aires. E’ stato più emozionante salire sul podio a cinque cerchi oppure su quello mondiale?

“Sicuramente sul podio iridato perché quanto provato in quell’occasione è difficile da spiegare a parole. Siamo giunte in Germania con l’intenzione di strappare la qualificazione olimpica e ce l’abbiamo fatta”.

Giorgia Villa, 16 anni, originaria di Brembate

Oltre alla ginnastica, quali sono le sue passioni?

“Senza dubbio lo shopping, ma anche ascoltare la musica, uscire con gli amici e andare a ballare”.

Facendo un passo indietro. Lei si è avvicinata alla ginnastica artistica all’età di tre anni: crescendo, cosa l’ha spinta a proseguire lungo questo percorso?

“È stato amore a prima vista, sin dalla prima volta che sono entrata in palestra. All’inizio era forse più un gioco, ora è diventato quasi come un lavoro visto che sono più le ore che passo in pedana di quelle che sono fuori. L’affetto che provo per questo sport è rimasto sempre intatto per cui, pensare di smettere dopo tutti i sacrifici a cui mi sono sottoposta, non ne varrebbe la pena”.

Nel 2013, a soli 10 anni, ha lasciato la sua famiglia per trasferirsi a Brescia. Nei primi giorni quali difficoltà ha incontrato?

“All’inizio non è stato facile perché mi mancavano i genitori. Con il passare del tempo mi sono abituata, anche perché le mie compagne sono ormai come sorelle per cui, nei momenti più difficili, ci aiutiamo a vicenda”.

Se dovesse raccontare una sua giornata tipo, quali sono i momenti che la caratterizzano?

“Mi alzo verso 7.30 e, dopo aver fatto colazione, comincio ad allenarmi. Verso le 13 mi fermo un’oretta per il pranzo e poi proseguo sino alle 16.30, orario in cui prendono il via le lezioni scolastiche”

Fra i quattro attrezzi che caratterizzano la ginnastica femminile, quale ama di più e quale di meno?

“Anche se all’inizio non mi piaceva, dopo l’infortunio al tendine la trave è tornata ad esser il mio preferito, mentre apprezzo meno il corpo libero”.

Sui social lei è seguita da migliaia di persone, fra le quali spicca una grande presenza di giovani. L’attenzione e le aspettative che ripongono nei suoi confronti non le creano pressione?

“Quando sono in gara so di aver un po’ più di responsabilità, ma certamente non ansia visto che, attraverso i loro messaggi, mi danno sostegno”.

Fra le atlete che il prossimo anno potrebbero prendere parte alle Olimpiadi vi è anche la sua compagna di squadra Vanessa Ferrari. Come si sentirebbe se dovesse condividere il campo di gara con lei?

“Innanzitutto partecipare sarebbe già un sogno, se avessi la possibilità di farlo con lei sarebbe ancor più emozionante”.

In conclusione. Con il risultato raggiunto a Stoccarda avete strappato il pass per Tokyo 2020: quali sono le sue aspettative in vista dell’appuntamento a cinque cerchi?

“Il mio obiettivo è quello di poter eguagliare il risultato ottenuto al Mondiale e magari di qualificarmi anche a qualche finale di specialità”.