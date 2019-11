Da lunedì piazza Matteotti riapre al transito dei veicoli verso via XX Settembre

La ruota panoramica è ormai pronta in piazza Matteotti. Domenica 24 alle 17.30 è in programma l’evento di accensione dell’albero e delle luci del Natale della città di Bergamo.

Nella giornata di domani i tecnici incaricati dal Distretto Urbano del Commercio di Bergamo inizieranno l’allestimento della piazza in vista della grande festa di domenica pomeriggio. Rimane quindi chiuso fino a fine evento l’ingresso a piazza Matteotti da viale Roma. Il transito per i residenti è garantito lungo via Crispi, per l’occasione a doppio senso di marcia, lungo la via che costeggia il Palazzo Uffici del Comune di Bergamo e attraverso passaggio Zeduri, dal quale è possibile raggiungere via Borfuro e via XX Settembre.

Sono ripristinati da subito i parcheggi residenti lungo entrambi i lati di via Crispi.

Da lunedì 25 novembre sarà possibile di nuovo accedere a piazza Matteotti da viale Roma, a senso unico raggiungere l’area di Palazzo Frizzoni e di qui via Borfuro e via XX Settembre. Saranno nell’occasione ripristinati i 10 posti per residenti e 3 di carico/scarico negli stalli blu sulla piazza, a pochi metri dalla ruota panoramica.