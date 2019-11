Come Hollywood racconta e ha raccontato la violenza sulle donne

L’incontro organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG), come momento di riflessione in attesa della “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne”, è stato tenuto da Valeria Gennero (Docente di Letteratura Angolamericana) all’Università di Bergamo in Pignolo.

Alla fine degli anni Sessanta il codice Hays era ancora in vigore: la violenza domestica non veniva rappresentata, così come anche le altre forme di violenza, e tutto quello che rappresentava una deviazione rispetto ai modelli della borghesia per lo più bianca che era protagonista di molte narrazioni hollywoodiane. È però in atto un cambiamento che coincide con una fase della storia del cinema americano: la nuova Hollywood. C’è una nuova generazione di registi che dà spazio a temi e questioni della cosiddetta controcultura. Siamo negli anni attorno al 1968 e ci troviamo di fronte a un movimento di studenti, un identità in opposizione ai valori tradizionali. In ambito cinematografico e letterario potremmo definire questo periodo come la stagione degli antieroi. La devianza e la criminalità non sono più caratteristiche riservate solo agli antagonisti, ma sono per la prima volta attribuite anche ai protagonisti. Gli antieroi sono delle figure ai margini che vengono glorificate in quanto incarnano la libertà e poiché reagiscono alle imposizioni da parte della società.

Si fa largo dunque a una nuova stagione dove è possibile parlare di violenza, sesso e droga; ma nonostante questi cambiamenti, nella produzione mainstream hollywoodiana resta impossibile parlare di violenza domestica. Come mai nel momento in cui si rompono gli argini e diventa possibile toccare dei temi così incandescenti (la droga, la protesta, la prostituzione) di questo non si può ancora parlare?

Una delle letture possibili è che in alcuni film vediamo come protagonisti proprio gli antieroi che identificano in qualche modo nei problemi sociali delle forme di devianza e insoddisfazione chiedendo alle istituzioni maggior attenzione a riguardo e dunque il tutto viene giustificato; mentre se si parla di matrimonio o della violenza all’interno di esso si va a toccare uno degli elementi cruciali che si trova alla base della società. Si tratta di un elemento che non è ai margini, bensì al centro ideologico e per questo, ammettere che questa istituzione così importante possa essere caratterizzata da alcune forme di violenza, risulta impossibile. Tale tema si ritrova ad essere intoccabile sia dalla produzione mainstream, sia dai film della nuova Hollywood.

Numerosi sono i film citati dalla docente per elaborare la discussione, tra cui: “Una pazza storia d’amore”di Paul Mazursky, dove la violenza c’è, viene rappresentata, ma non viene percepita come un qualcosa di tragico. È un esempio di cosa accade quando la violenza arriva sullo schermo; può essere rappresentata ma la sua interpretazione viene in un certo qual modo ancora filtrata. Che cos’è questo filtro? Viene proposto dalla docente il termine: Gaslight.

Gaslight (luce a gas) è un termine che nella sua versione inglese fa parte del vocabolario della psicologia internazionale. È uno dei casi in cui la letteratura ci offre delle categorie cognitive che ci permettono di leggere il mondo in un modo nuovo. Nasce come titolo di un’opera teatrale inglese del 1938 e diventata così popolare che ne viene tratto un film, e successivamente viene realizzato nel 1944 un remake hollywoodiano diretto da George Cukor.

Gaslight nasce come titolo di un’opera teatrale e diventa un modo di leggere il comportamento umano. La luce del gas infatti è il simbolo della manipolazione da parte del marito che fa sì che la moglie si convinca gradualmente di essere pazza. Il tutto genera un tale successo che il termine gas light comincia a essere usato nei testi di psicologia per indicare la manipolazione all’interno di una relazione sentimentale. In correlazione è stato citato anche il lavoro fatto da Diane Shoos nel suo libro “Gaslighting” in cui l’autrice analizza una serie di celebri film della seconda metà del Novecento, proprio per far vedere come a suo parere il cinema sia stato tradizionalmente una forma di gaslighting culturale. Il cinema e le narrazioni cinematografiche sulla violenza domestica hanno manipolato la percezione degli spettatori portandoli a pensare che quando una donna è vittima di violenza sia perché in qualche modo si ritrova ad essere complice dell’aggressore.

Un altro tra i numerosi film citati vede come protagonista una cantante di grande successo, Jennifer Lopez, nel film Enough di cui vi riporto una citazione tratta dal film: “Cosa farai? Combatterò. E cosa farai dopo aver attaccato? Non smetterò mai di attaccare”. Essendo stata delusa da tutte le istituzioni a cui si era rivolta decide che la strada giusta è quella di attaccare auto difendendosi grazie all’apprendimento delle arti marziali; questa è la soluzione ai problemi di violenza domestica che ci viene proposta.

C’è stato dunque un cambiamento nella rappresentazione della violenza domestica che rovescia i valori dominanti in quanto l’enfasi è sull’individualismo. Non c’è la società (polizia, avvocati, famiglia, amici o se ci sono irrilevanti) e il modello ideologico dominante è rigorosamente individualista.

Qualche eroina impara a sparare al poligono di tiro, altre come Jennifer Lopez diventano imbattibili nelle arti marziali; ma il tutto resta un percorso individuale di attacco o di autodifesa. La reazione violenta della donna sembra essere l’unico modo per porre rimedio alla violenza da parte dell’uomo. Il meccanismo narrativo in atto è quello della vendetta, sono tutti in qualche modo dei revenge movies; c’è stato un torto e a questo torto verrà posto rimedio con una vendetta analoga o più brutale. L’alternativa alla donna vittima continua a essere molto spesso la donna assassina, la donna che si fa carico della violenza e risponde con la violenza come se quello fosse l’unico strumento.

Concludo riportando i dati del 2018 riguardanti la questione del femminicidio di cui arrivano le cifre proprio in questi giorni: in Italia 150 donne uccise e migliaia di donne aggredite all’interno della famiglia.