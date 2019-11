Barrow sbaglia ma ha poche colpe: un azzardo lasciargli la responsabilità

Gollini 6: Veste di verde dopo l’azzurro della Nazionale. Si immola sul Pipita (ammonito) al 6′. Poi assiste alla doppietta di Higuain senza poter intervenire.

Toloi 6,5: La migliore prestazione della stagione. Sicuro a chiudere, arrembante ad attaccare. Sfortunato nel finale quando devia il sinistro di Higuain spiazzndo Gollini in occasione del pareggio.

Djimsiti 6: Quasi impeccabile fino a quando Dybala decide di giocare e smettere di polemizzare.

Palomino 6,5: Giallo al 9’ su Higuain che non lo limita. Anche lui nel finale deve arrendersi.

Hateboer 5,5: Vicino al tap-in al 22′. Un secondo dopo il piede è quello che natura gli ha dato, che non gli consente di appoggiare in rete la più limpida delle occasioni.

De Roon 5,5: Tempo olandese passaggi da dimenticare. Quando va al tiro è troppo scomposto.

Freuler 5,5: Sottotono, finisce per non incidere come ti aspetteresti.

Traore (Dal 38′ st ) S.V.

Gosens 6,5: Dopo il giallo teme Rocchi più di Cuadrado, che gli lascia il colpo di testa che illude i tifosi.

Castagne (Dal 24′ st) S.V.

Pasalic 6,5: Propositivo, prende un corner in avvio. Poi pensa più a limitare Pjanic.

Gomez 7: Dal suo piede le migliori occasioni che i compagni non sempre sfruttano. Ma per Muriel ritarda troppo il passaggio al 16′ della ripresa. Irriverente il tunnel a Pjanic.

Barrow 6: La colpa di non avere colpe. Dal dischetto un azzardo lasciargli la responsabilità. Si vendica con l’assist a Gosens.

Muriel (Dal 10′ st) 6: Porta nuova musica. Non basta per tenere il risultato.

Gasperini 6: Senza Ilicic e Zapata la squadra si supera. La classifica può aspettare pur di avere Zapata pronto per i croati, che come scelta ci sta tutta. Le partite sono da uccidere quando hai l’occasione altrimenti prevalgono i valori in campo che alla fine portano una sconfitta che è solo troppo immeritata.