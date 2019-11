Violentata dal patrigno, 15enne lo incastra con le foto e lo fa arrestare

Il vento fa il suo giro, ovvero tutto ritorna. Come la verità. Quella di Cristina, che non si è data per vinta e ha ottenuto giustizia dopo una presunta violenza sessuale subita a 15 anni.

I FATTI

Cristina vive in un paese della Bassa Bergamasca con la mamma e la sorellina, figlia del nuovo compagno della madre, un uomo di 41 anni. Il 5 giugno la mamma non c’è, è fuori casa per sbrigare delle commissioni. Secondo il suo racconto, mentre la sorellina gioca il patrigno inizia a farle delle pressioni: prima la costringe a sfilarsi i pantaloncini ed abbassarsi le mutandine, poi le impone un rapporto orale. Proprio come due anni prima, quando dopo quell’abuso confessato alla madre e ad un consulente del tribunale – un neuropsichiatra infantile di Torino – non venne creduta e il fascicolo archiviato.

Il timore che possa succedere di nuovo è forte, questo la induce a cambiare strategia. Pur di riabilitare la sua credibilità rimane lucida in un momento tanto drammatico, tiene a portata di mano un’iPad e in modalità ‘silenzioso’ scatta alcune foto mentre il 41enne abusa di lei. Riesce a ricomporsi e dice al patrigno che deve vedere un’amica per farsi accompagnare in auto. Una volta sole, andranno in caserma a denunciare l’accaduto.

L’ITER GIUDIZIARIO

Questa volta le immagini non dovrebbero lasciare dubbi. Lo pensano i carabinieri, che avvertono il pubblico ministero di turno. Per evitare di far tornare a casa la ragazzina concordano un malore, e la ricoverano in ospedale per qualche giorno.

Qui Cristina racconta di nuovo tutto alla mamma, che però fatica a crederle. Il sostituto procuratore chiede l’arresto del 41enne, mentre il giudice delle indagini preliminari ritiene che gli elementi non sussistano. Il racconto della ragazzina è considerato ancora fragile, e si profila pure il sospetto di una macchinazione.

A questo punto il pm fa appello al Riesame, che valuta il narrato della giovane affidabile, preciso e ricco di dettagli. Nel ricorso viene anche sottolineato come quegli scatti, oltre ad immortalare l’uomo, hanno in parte ripreso Cristina. Un particolare su tutti è inconfondibile; fortemente “individualizzante”, per citare le parole del pm: il suo braccialetto, quel giorno mostrato ai carabinieri. E il colore delle unghie. Il difensore del 41enne impugna, ma la Cassazione dà ragione al sostituto procuratore: l’uomo deve andare in carcere. L’accusa è pesante, violenza sessuale su minore.

La 15enne, la sorellina e la mamma ora vivono in una comunità protetta cercando di mettersi alle spalle questa brutta storia. Se Cristina è un nome di fantasia, le ferite sono reali, profonde. Forse il tempo saprà lenirle.