“Tali e quali show” o “La vita possibile”? La tv del 22 novembre

Per la prima serata in tv, venerdì 22 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Tali e quali”. Ultimo e speciale appuntamento con il programma di Carlo Conti che stasera dà spazio a dodici artisti sconosciuti, che vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “Big” che li hanno preceduti nel corso dell’edizione di “Tale e quale show” che si è appena conclusa e di imitare cantanti celebri.

A giudicare i concorrenti è la stessa giuria di “Tale e quale show”, cioè Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme arricchita per l’occasione di altri tre giudici, Antonella Clerici, Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada.

Chi si aggiudica più voti conquista la targa-ricordo di “Tali e quali – Campione 2019”. I dodici concorrenti sono stati selezionati tra le migliaia di richieste giunte al programma e si esibiranno tutti dal vivo.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà il telefilm “Ncis Los Angeles” , con Chris O’Donnell, LL Cool J e Bar Paly. Andranno in onda due episodi intitolati “Niente è come sembra” e “Niente più segreti”. Nel primo, in seguito alla fuga di Anna Kolcheck dal carcere, Callen e la squadra partecipano alle indagini nel tentativo di localizzarla. Nel secondo, la squadra si reca a Cuba per partecipare a una missione non autorizzata.

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione del film “La vita possibile”, con Margherita Buy e Valeria Golino. Anna e il figlio Valerio scappano da un uomo e da Roma prima di finire tra le colonne di un giornale, notizia tra le notizie. Lei è frantumata nel corpo e nell’anima, lui chiuso, fragile, pieno di risentimento. Ma “la vita possibile” esiste. Ribellarsi è necessario e alle volte è anche un dovere. Anna e Valerio lo sanno, sono convinti di poter tornare a vivere e lo vogliono con tutta la loro forza. Sono così accolti a Torino in casa di Carla, attrice di teatro e amica di Anna di vecchia data. I due cercano di adattarsi alla nuova esistenza tra tante difficoltà e incomprensioni, ma l’aiuto di Carla e quello inaspettato di Mathieu, un ristoratore francese che vive nel quartiere, gli faranno trovare la forza per ricominciare.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà la sesta e ultima puntata della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca, Francesca Chillemi e Caterina Murino. Mentre Elena e Diego cercano di scoprire chi sia stato a introdursi nel magazzino reperti della polizia, Valerio deve fronteggiare un imprevisto. Pietro, intanto, non crede alla confessione di Monica, che si è accusata dell’omicidio di Chiara.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 dove alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

La7 alle 21.15 proporrà una nuova puntata di “Propaganda live”, condotto da Diego Bianchi fra attualità e satira.

Tv8 alle 21.30 riproporrà in chiaro “MasterChef Italia”. Dopo la messa in onda a pagamento su Sky Uno, le puntate vengono riproposte su questo canale. I telespettatori potranno assistere alle sfide dei migliori cuochi amatoriali italiani pronti a tutto pur di contendersi la vittoria finale.

A valutare le loro performance culinarie saranno Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Su Canale Nove alle 21.25 Maurizio Crozza torna “dal vivo” con “Fratelli di Crozza” fra satira e imitazioni. Oltre ai personaggi storici ce ne saranno di nuovi, fra cui “The New Conte“, il volto del nuovo Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.20 c’è “Batman begins”, con Christian Bale; su Rai4 alle 21.10 “Max Payne”, con Mark Wahlberg; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Felicity – Sexy adolescenza”; su La5 alle 21.10 “Quel mostro di suocera”, con Jennifer Lopez e Jane Fonda; su Iris alle 21 “Arma letale 2”, con Mel Gibson; e su Italia2 alle 21.30 “Oculus – Il riflesso del male”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Art night: Zaha Hadid / Gio Ponti”. Zaha Hadid: uno degli architetti più famosi al mondo. Fino alla sua morte nel 2016 ha realizzato progetti sorprendenti: musei, torri, ponti, teatri d’opera, stadi – Gio Ponti: artefice della rinascita dell’architettura e del design italiano nel dopoguerra.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Joséphine, ange gardien”, con Mimie Mathy. Andranno in onda due episodi intitolati “Il colore dell’amore” e “Tre amici e un matrimonio”. Nel primo, Joséphine è impegnata a prendersi cura di Thomas, un giovane che ha deciso di sposare Aminata, una ragazza di colore, che non è ben vista dalla sua famiglia. Nel secondo, Joséphine deve assistere Tom, che con tre amici è stato invitato al matrimonio della sua ex fidanzata. I problemi sorgono quando Ariane, l’ ex fidanzata di Tom scopre che prova ancora qualcosa per l’uomo.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica del varietà “Zelig”; e su Real Time alle 21.10 il reality “Bake off Italia: dolci in forno”.