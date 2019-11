Principio d’incendio sul treno diretto a Treviglio, passeggeri a piedi

Principio di incendio sul treno regionale partito nella mattinata di venerdì 22 novembre da Cremona e diretto a Treviglio. Una fiammata ha interessato la carrozza di coda, che si è riempita in fretta di fumo. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i passeggeri, una trentina, sono scesi dal convoglio in aperta campagna per poi raggiungere a piedi la stazione della Bassa.

Trenord, società che gestisce il servizio ferroviario regionale lombardo, ha organizzato un bus sostitutivo. Minimi i danni al mezzo, tante le proteste dei pendolari, ancora una volta costretti ad una mattinata di disagi.