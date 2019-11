Moto2, Italtrans Racing Team punta su Lorenzo Della Porta

Si respira aria di novità in casa Italtrans Racing Team.

Dopo l’addio di Andrea Locatelli, che il prossimo anno correrà in Supersport, la formazione di Calcinate ha annunciato l’ingaggio per la stagione 2020 di Lorenzo Dalla Porta.

Fresco del titolo mondiale in Moto3, il 22enne di Prato ritroverà nel box l’ex compagno di squadra Enea Bastianini: “Sono molto contento dell’opportunità di poter entrare a far parte di Italtrans Racing Team – ha dichiarato il pilota toscano -. È una squadra di riferimento nella Moto2 e poter fare il salto di categoria insieme a loro è una grande emozione. Spero sarà un anno importante e di riuscire a portare a casa buoni risultati”.

In attesa del debutto ufficiale in programma il prossimo 8 marzo in Qatar, nei prossimi giorni Della Porta scenderà in pista in occasione dei test in programma a Jerez de la Frontera.

Foto Italtrans Racing Team