La Juventus a Bergamo senza Cristiano Ronaldo: “Al 99% non ci sarà”

Niente Atalanta per Cristiano Ronaldo. Non è ancora sicuro, ma quasi: il portoghese sabato al Gewiss Stadium non ci sarà.

Il problema al ginocchio che sembrava sparito sembra si sia ripresentato. E impedirà a CR7 di partecipare alla trasferta bergamasca dei bianconeri.

“Nella prima partita con il Portogallo era stato meglio e nella seconda ha avuto gli stessi problemi delle ultime partite – ha spiegato Maurizio Sarri nella conferenza stampa pre-partita -. Stiamo cercando di togliere questo acciacco che lo sta condizionando, anche mentalmente, cercando di farlo allenare. L’obiettivo è diventata la partita di Champions con l’Atletico. Sta svolgendo questo programma differenziato e domani al 99% non sarà a disposizione”.

In casa Juve i problemi non riguardano solo Cristiano. Non stanno meglio, infatti, Alex Sandro, Cuadrado e Rabiot. “Alex Sandro è molto meno grave di quello che era apparso dalle voci che arrivavano dalla nazionale – ha precisato Sarri -. Rabiot ha un problema all’adduttore, Cuadrado ha subito un colpo alla schiena. Valuteremo tutto, ma difficilmente saranno a disposizione a Bergamo”.