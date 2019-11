Bergamo, Gabriella Messina confermata comandante della Polizia Locale

Gabriella Messina confermata comandante della Polizia Locale di Bergamo. Lo ha ufficializzato il sindaco Giorgio Gori, al termine del colloquio di rito.

Messina era stata confermata per altri 6 mesi alla guida della Polizia Locale con il primo provvedimento del secondo mandato dell’amministrazione Gori, visto che la carica era ormai in scadenza. Un avviso pubblico per la raccolta delle candidature è stato poi lanciato dal Comune di Bergamo nelle scorse settimane: sono stati nove i curriculum pervenuti al protocollo di Palazzo Frizzoni, solo due quelli ammessi alla fase di selezione orale e Messina è stata selezionata dopo i colloqui del primo pomeriggio.

La comandante rimarrà in carica quindi per i prossimi 3 anni, con possibilità di proroga dell’incarico per due ulteriori anni. Messina, 51 anni e madre di due figli, di 27 e 21 anni, vive a Terno d’Isola ed è laureata in Giurisprudenza. È entrata in servizio nel corpo di Polizia Locale il 5 marzo 1993 ed è diventata la prima donna comandante della Polizia Locale di Bergamo il 15 settembre del 2016, quando è subentrata a Virgilio Appiani.

“Sono molto felice della conferma – ha commentato Messina – e ringrazio il sindaco Gori dell’opportunità di poter continuare il lavoro iniziato: nonostante l’impegno di comandante sia gravoso e l’incarico complesso, mi ha riservato grandi soddisfazioni negli ultimi anni e di questo non posso che ringraziare tutti gli appartenenti al Corpo”.