Atalanta-Juve, Gasperini esclude Duvan Zapata: il colombiano fuori dai convocati

Niente da fare per Duvan Zapata: le risposte date dal colombiano nell’ultimo, decisivo, provino effettuato venerdì hanno avuto esito negativo e dunque il gigante di Cali non sarà a disposizione per la sfida con la Juventus.

È questa la decisione di Gian Piero Gasperini che lo ha lasciato fuori dai convocati, insieme agli squalificati Ilicic e Malinovskyi: tre assenze pesanti per il reparto avanzato che già non sta attraversando uno dei suoi momenti migliori.

Zapata manca da Atalanta-Lecce del 6 ottobre, quando siglò l’1-0: poi l’infortunio durante la pausa per le Nazionali, dopo una ventina di minuti di Colombia-Cile. Senza di lui i nerazzurri hanno pareggiato con Lazio e Napoli, perso a Manchester pareggiando poi a San Siro e travolto l’Udinese in casa, prima dei due recenti passi falsi con Cagliari e Sampdoria con zero reti all’attivo.

Per tutta la settimana Zapata ha lavorato coi compagni, nella sua personalissima lotta contro il tempo: Gasp ha preferito non forzare il suo rientro, a maggior ragione pensando al tipo di infortunio patito e agli imminenti impegni con Dinamo Zagabria e Brescia.

Toccherà ancora a Muriel, che stringerà i denti perchè non al top, guidare un attacco che, oltre a capitan Gomez, avrà a disposizione solo giovanissimi: Barrow, Colley, Piccoli e Traore.