Era solito muoversi a bordo della propria Bmw, in varie parti della città di Bergamo. Brevi incontri, senza apparenti ragioni. Tanto è bastato ad insospettire gli agenti della Squadra Mobile della Questura, che ha sottoposto l’uomo, un marocchino di 35 anni, ad un controllo nel quartiere di Boccaleone.

Durante la perquisizione sono stati rinvenuti, all’interno di un pennarello indelebile privo di cartuccia, sette involucri in cellophane termosaldati, contenenti cocaina. Altri 153 grammi sono stati trovati nell’abitazione dell’uomo, ad Alzano Lombardo, insieme ad un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e sostanza da taglio, nonché 2.000 euro, provento dell’attività di spaccio. Il 35 enne è stato arrestato e condotto nella casa circondariale di via Gleno.