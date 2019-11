Quanto costa la tariffa rifiuti? A Bergamo 203 euro, tra le più basse in Lombardia

Poco più di 200 euro, 203 se si vuol essere precisi. A tanto ammonta in media nel 2019 la tassa dei rifiuti a Bergamo, secondo l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva.

In Lombardia la media è di 241 euro a famiglia (+0,8% rispetto al 2018), ma si passa dai 191 euro di Brescia ai 332 di Milano. Per quanto riguarda la raccolta differenziata, si va dal 53,4% di Sondrio all’83% di Mantova. Bergamo si piazza al 71,7 %, comunque al di sopra della media regionale (69,6%).

L’indagine sui costi sostenuti dai cittadini per lo smaltimento dei rifiuti in tutti i capoluoghi di provincia prende come riferimento nel 2019 una famiglia tipo composta da 3 persone ed una casa di proprietà di 100 metri quadri.









Interessante anche l’analisi che è stata fatta sulle carte dei servizi. Si tratta di documenti molto importanti, con i quali l’amministrazione e l’azienda si prendono impegni nei confronti dei cittadini, cartine di tornasole anche per valutare la trasparenza nei confronti dei contribuenti. Nella tabella qui sotto tutti i dati, anche quelli riguardanti Bergamo.