Nasconde 125 euro di alcolici sotto il giaccone e spintona cassiere: arrestato

Sorpreso a rubare alcolici all’Italmark di Treviglio, ha strattonato un dipendente per aprirsi una via di fuga prima di essere arrestato dai carabinieri. In manette K.N., 57enne di nazionalità bulgara, incensurato in Italia senza fissa dimora.

Intorno alle 8,40 di giovedì 21 novembre l’uomo aveva superato le casse dell’esercizio di via Garzoneri, attirando l’attenzione di una cassiera per il rigonfiamento del giaccone da lui indossato. La donna aveva così avvertito i colleghi, segnalando il possibile furto in atto.

Fermato ed invitato a lasciare eventuali beni prelevati senza il pagamento dovuto, l’uomo – ormai scoperto – poggiava sulla cassa una confezione da otto bottiglie di alcolici del valore complessivo di 125 euro. Ma nel tentativo di guadagnarsi la fuga, dopo aver capito che un altro dipendente aveva allertato le forze dell’ordine tramite il 112, spintonava l’addetto che aveva richiesto l’intervento, fuggendo verso la vicina via Bergamo.

Allertato dalla Centrale Operativa, un equipaggio dipendente in servizio perlustrativo del territorio è rapidamente sopraggiunto sul posto, venendo costantemente aggiornato sulla strada percorsa dall’autore del furto in fuga, oltre che dagli stessi addetti all’esercizio commerciale postisi all’inseguimento.

L’uomo, pertanto, veniva raggiunto e tratto in arresto nella poco distante via Brasside e successivamente condotto presso gli Uffici di via XX settembre in attesa di essere condotti davanti all’Autorità Giudiziaria di Bergamo per la convalida dell’arresto mediante celebrazione del processo con rito direttissimo. Dovrà rispondere dell’accusa di rapina impropria.