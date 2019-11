“Miracolo dal cielo” o “Stati generali” con Serena Dandini? La tv del 21 novembre

Per la prima serata in tv, giovedì 21 novembre su RaiTre alle 21.20 andrà in onda la prima delle sei puntate del varietà “Stati generali”. Serena Dandini conduce la nuova edizione di questo programma nel corso del quale si esibiscono nuovi talenti nel campo della comicità. Gli ospiti fissi sono Martina Dell’Ombra, Neri Marcorè, Lucia Ocone, Cinzia Leone, Edoardo Ferrario, Germana Pasquero, Elio, e Rocco Tanica, di Elio e le Storie Tese.

Su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Miracolo dal cielo”, con Jennifer Garner; Quando scopre che Anna, la figlia di dieci anni, è affetta da una rara malattia incurabile, Christy Beam fa di tutto per combattere la causa della bambina e cercare una soluzione. Dopo che Anna ha uno strano incidente e cade da un’altezza di tre piani, accade un vero miracolo che lascia disorientati i medici specialisti, riunisce la sua famiglia e diffonde speranza nella comunità.

Canale5 alle 21.20 proporrà la settima delle nove puntate dello show “Adrian”, con Adriano Celentano.

Canale Nove alle 21.25 trasmetterà il documentario “Clandestino – Cosa nostra”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.25 ci sarà una nuova puntata di “Dritto e rovescio”, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio e su La7 alle 21.15 “PiazzaPulita”, con Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Life – Non oltrepassare il limite”, con Jake Gyllenhaal e Rebecca Ferguson; su Italia1 alle 21.20 “Transporter 3”, con Jason Statham; e su Tv8 alle 21.30 “Double Impact – La vendetta finale”, con Jean-Claude Van Damme.

Ancora, su Rai4 alle 21.10 “Turistas”, con Dominic Purcell; su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Ip Man – The final fight”, con Anthony ChauSang; su La5 alle 21.10 “L’A.S.S.O. nella manica”; su Iris alle 21 “Mystic river”, con Sean Penn; e su Italia2 alle 21.30 “Absolution – Le regole della vendetta”.

Spazio alla musica sinfonica su Rai5 dove alle 21.15 andrà in scena il concerto “Muti prova la “Traviata”. Magistrale retroscena della Traviata di Verdi, un percorso formativo che guida il pubblico al cuore dell’opera italiana. Il programma attraversa in 8 puntate i tre atti dell’opera, concentrandosi sui momenti chiave del dramma, attraverso lo sguardo e l’esperienza di uno dei più grandi direttori d’orchestra del mondo.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Grey’s anatomy”, con Kelly McCreary e Martin Henderson. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Affari di famiglia”, “Undo (annulla), “Catastrofe e cura” e “Non faccio miracoli”. Nel primo, le discussioni fra Ben e Miranda si fanno sempre più frequenti. Nel secondo, Meredith e Nathan sono insieme alla festa di nozze di Amelia e Owen. Nathan le propone di appartarsi, ma sono interrotti da Maggie. Nel terzo, Alex deve affrontare la prima udienza in tribunale, Meredith prova a distrarlo e a farlo concentrare sulla loro giornata di lavoro in ospedale. Nel quarto, De Luca teme che Arizona non lo voglia in reparto, ma lei lo tranquillizza.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica della fiction “L’isola di Pietro 3”, con Gianni Morandi, Francesco Arca e Francesca Chillemi; e su Real Time alle 21.10 il reality “Tienda: missione bellezza”.