Minaccia più volte la moglie e i familiari: arrestato

Nella notte tra mercoledì 20 e giovedì 21 novembre i carabinieri di Sarnico in collaborazione con i colleghi della Stazione di Tavernola Bergamasca, hanno rintracciato ed arrestato un 54enne originario del Marocco, che dopo essere stato allontanato dalla propria abitazione di Predore in seguito alla denuncia per maltrattamenti sporta dalla moglie lo scorso mese di luglio.

Il 54enne aveva continuato a molestare la donna, cercando continui contatti e minacciando più volte anche altri familiari, tra questi la suocera e la cognata.

Nel frattempo si era reso irreperibile per i militari dell’Arma e aveva commesso vari furti. La notte scorsa in un’operazione i carabinieri lo hanno rintracciato, arrestato e portato in carcere a Bergamo.