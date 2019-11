Lavori alla rotonda di via San Bernardino, traffico bloccato a Bergamo

Traffico paralizzato in diverse vie del centro di Bergamo nella serata di giovedì 21 novembre.

I lavori di asfaltatura in corso alla rotonda di via san Bernardino stanno causando notevoli rallentamenti per gli automobilisti che da Bergamo escono dalla città verso Curno. Code in centro e poi in via Mai, via Paleocapa, via San Bernardino, via Previtali, via San Giorgio, via Moroni e via Autostrada.