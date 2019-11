“Lasciati sul bus di sera a luci spente”, l’Atb: “Un’urgenza per l’autista”

Botta e risposta tra un passeggero e Atb, in merito ad un episodio avvenuto la sera del 19 ottobre, alla fermata di Porta Nuova.

“Sono salito sull’autobus numero 9 alle 21.50, arrivati in Porta Nuova l’autista è sceso abbandonando il bus con tutte le luci spente – ci scrive perplesso un lettore -. Alla mia richiesta di lasciarne alcune accese sono stato trattato in malo modo. Ma è normale che un mezzo venga abbandonato per dieci minuti di sera e con la gente a bordo?” si chiede allegando qualche foto e un breve video che effettivamente mostra gli interni del pullman al buio.

Per soddisfare la richiesta del lettore abbiamo contattato l’azienda del trasporto pubblico, che nel giro di poche ore ci ha fornito una risposta. “L’autista – ci spiegano – era arrivato al capolinea e aveva 8-10 minuti di tempo prima di ripartire. Aveva urgenza di andare ai servizi, ma da ordine aziendale è obbligatorio estrarre le chiavi quando si lascia il mezzo. Dato che pioveva molto alcune persone hanno chiesto di poter salire a bordo. Sono state accontentate ma togliendo le chiavi sono rimaste accese solo le luci di servizio”.

Secondo la versione resa all’Atb, anche l’autista avrebbe lamentato un comportamento non proprio garbato nei suoi confronti da parte del passeggero. Detto questo, l’azienda non ha ritenuto minimamente scorretta la condotta del dipendente.