La vita che si spezza per i dolori della vita: Elizabeth Siddal

Elisabeth Siddal. Dice nulla questo nome? Eppure sicuramente l’avete incontrata; non in un bar, certo, ma in un libro di storia dell’arte o, meglio ancora, in un museo. La Siddal è la modella preraffaellita con i lunghi capelli rossi, protagonista de “Ofelia” di Millais e di quasi tutte le opere dell’artista londinese ottocentesco Dante Gabriel Rossetti.

Ma prima facciamo un piccolo passo indietro: la corrente preraffaellita nasce, si sviluppa e muore nell’età vittoriana in Gran Bretagna. Appartiene ad un ramo del simbolismo che tenta di mettere su tela i principi decadentisti. L’obiettivo preraffaellita era quello di riportare in vita un passato lontano e intangibile; il tutto avvolto da una nota malinconica.

Ma chi erano queste donne eteree protagoniste silenziose di una rivoluzione artistica? Erano prostitute, figlie di operai, orfane. Erano donne povere che non avevano una possibilità di futuro, che posavano per qualche soldo, con la speranza di poter diventare muse per qualche artista. Spesso erano donne malate, depresse, tossicodipendenti o alcoliste; erano donne che abusavano di

farmaci per sentire meno il peso di una vita frustrante e senza spiraglio di luce. Erano donne sole e sottoposte a situazioni malsane da questi pittori che solo per realizzare un loro quadro ne

compromettevano la salute.

Elizabeth Siddal dovette stare diversi giorni immersa in una vasca da bagno per rappresentare la morte di Ofelia; personaggio letterario de “Amleto” di Shakespeare. Anche quando si ruppe una lampadina che scaldava l’acqua della vasca, Elizabeth dovette restare a mollo nell’acqua fredda per diversi giorni. Questo le provocò una bronchite. È necessario ricordare che due secoli fa si moriva per un raffreddore, figuriamoci per una bronchite.

L’artista londinese Gabriele Rossetti era innamorato della bella Elizabeth, ma era timoroso nel presentare la donna alla famiglia; lui proveniva da una famiglia appartenente ad un ceto sociale elevato, a differenza di Elizabeth e, per questo motivo, temeva che i genitori si sarebbero opposti al loro matrimonio. Elizabeth Siddal dovette aspettare parecchi anni prima che l’artista la chiedesse in moglie. La bella modella dalle chiome ramate, però, credeva che nella vita di Rossetti ci fosse una musa più giovane e che quindi rimandasse le nozze perché non era veramente innamorato.

Quando nel 1860 finalmente si sposarono, la Siddal era ormai stanca, spossata da una vita di viaggi per motivi di salute e sfiancata dagli innumerevoli rinvii del matrimonio. Più di una volta, infatti, alla vigilia delle nozze Rossetti aveva cancellato e rimandato la cerimonia a data da destinarsi.

Nel 1861 Elizabeth diede alla luce un bambino che nacque senza vita. Quest’ulteriore trauma spinse la donna ad assumere una dose eccessiva di laudano, un antidolorifico a base di alcol e oppiacei. Il medico curante dichiarò che si trattava di una morte naturale, ma la lettera di addio ritrovata nella camera da letto della donna lasciava trasparire pochi dubbi.

La lettera fu bruciata da Rossetti, su consiglio dell’amico e pittore Ford Madox Brown, poiché il suicidio era considerato immorale e illegale; la notizia avrebbe gettato scandalo sulla famiglia del pittore. Inoltre la Siddal, se fosse stata divulgata la notizia di un suicidio, non sarebbe potuta essere sepolta in terra consacrata.

Nel 1962 Elizabeth fu sepolta con l’unica copia delle poesie che il marito le aveva dedicato. Dopo la morte della donna, anche Rossetti si ripiegò su alcol e droga e visse altri vent’anni affermando che il fantasma della fanciulla continuasse a tormentarlo. Non aveva più amici, non usciva più, lavorava nel buio del suo studio fino allo stremo senza apparenti legami con la realtà; l’unica verità per lui ormai era il fantasma dell’amata.

Nella sua mente, mentre ripensava agli occhi malinconici di Elizabeth, risuonavano queste parole: “O amore, mio amore. Dovessi io non più vedere te o neanche, per terra, l’ombra di te, né il riflesso dei tuoi occhi in una fonte, come suonerebbe – per l’oscuro pendio della vita – il turbinìo delle perse foglie di Speranza l’aliare dell’imperitura ala di Morte?”