La vera storia di Kevin Wendell Crumb di Split

Molti di voi avranno sicuramente sentito parlare di “Split”; film di genere horror e thriller con protagonista James McAvoy, nei panni di Kevin Wendell Crumb. Split è ambientato a Filadelfia e parla del rapimento di cui sono vittime tre ragazze. Le adolescenti vengono rapite da un misterioso signore che in realtà cela un segreto; al protagonista, infatti, è stato diagnosticato un disturbo dissociativo dell’identità che lo porta ad approcciarsi alle tre ragazze tramite delle identità sempre diverse. Inutile elogiare la capacità dell’attore nell’interpretare un uomo, un bambino e una donna con un’abilità straordinaria. Solo dai suoi movimenti era possibile capire il personaggio che era entrato in gioco; senza nemmeno il bisogno che ne venisse precisato il nome.

Split è ispirato ad una storia vera. Vi siete mai chiesti chi è il soggetto a cui si ispira?

Il film è ispirato alle vicende di Billy Milligan, un criminale statunitense affetto da disturbo dissociativo dell’identità. E stato il protagonista di un caso mediatico che ha coinvolto gli Stati Uniti negli anni Settanta. Colpevole di aver rapito e violentato tre studentesse. La sua storia è rilevante perché fu il primo criminale a essere assolto per infermità mentale.

Nel suo corpo e nella sua mente vivevano 24 personalità diverse per sesso, età, carattere, Q.I, tratti somatici e in alcuni casi nazionalità. Si venne a conoscenza delle 24 personalità tramite i colloqui a cui Billy venne sottoposto sia in prigione sia nei vari ospedali psichiatrici. Tali identità erano nate in momenti traumatici della vita di Billy per permettere a quest’ultimo di superarli. Il meccanismo con cui le personalità emergevano era molto semplice: ci si trova in una stanza buia con al centro una luce; chi si colloca nella luce emerge nella realtà. Ogni personalità nasce in un preciso momento della vita di Billy ed emerge a seconda delle situazioni in cui esso si trova.

Importante sottolineare come ogni personalità abbia caratteristiche e capacità completamente diverse e peculiari; chi ha una forza sovrumana, chi ha un accento russo, chi sa scassinare serrature; ogni persona emerge sempre nel momento più opportuno in quanto tutte vivono con un obbiettivo comune: non far entrare il “vero” Billy nella luce. Quest’ultimo infatti era consapevole di quello che succedeva nella sua testa ed è proprio a causa di tale consapevolezza che aveva tentato di suicidarsi molteplici volte.

Altro elemento rilevante è che ogni figura vive in una dimensione spazio temporale propria. Quando una personalità esce dalla luce smette di percepire lo scorrere del tempo e non percepisce ciò che le altre personalità “illuminate” fanno o dicono. Tutti sanno dell’esistenza di tutti ma nessuno vive o sente ciò che fanno gli altri. Inoltre le varie personalità avevano delle regole specifiche da rispettare: non dire bugie, rispettare donne e bambini, mantenersi intellettualmente attivi, osservare la castità e non violare la proprietà delle altre personalità. Quando una delle personalità ne violava una o più, era etichettato come indesiderabile e non poteva più assumere il controllo di Milligan. Le varie personalità si fonderanno in seguito in una sola, il Maestro, figura che racchiude in sé tutte le personalità ed abilità delle altre identità.

In ambito letterario sulla storia di Billy Milligan è stato scritto anche un libro: “Una stanza piena di gente”. Libro scritto da Daniel Keyes nel 1971. Il testo è una biografia della vita del criminale. Vi consiglio vivamente la lettura di questo volume in quanto mette in luce gli incredibili e nascosti meccanismi della mente umana.

Billy è un criminale, un assassino; ma dalla lettura di questo libro vi posso giurare che la vostra opinione su di lui non sarà poi così negativa. Non si finisce per giustificarlo ma piuttosto si finisce col capirlo: Billy è un ragazzo che ne ha viste di tutti i colori nella sua vita; il suo patrigno ha persino tentato di seppellirlo vivo.

Quando una persona arriva a compiere determinati gesti, è facile puntare il dito. Se una vicenda mi toccasse in prima persona, probabilmente sarei la prima ad agire di istinto portando la rabbia in primo piano; ma questa storia, in particolare questo libro, può farci capire come a volte, la considerazione del contesto e del background di una persona sia fondamentale per capirla.

“Ogni volta che la gente era gentile, ormai lo sapeva, prima o poi arrivava un conto da pagare. C’era sempre una fregatura” Daniel Keyes –Una stanza piena di gente