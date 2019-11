Il Bolgia riapre, sospeso il provvedimento di chiusura

Riapre il Bolgia. Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso il provvedimento emesso dal questore di Bergamo, Maurizio Auriemma, in attesa della discussione del ricorso.

Il locale era stato chiuso per venticinque giorni dopo il servizio trasmesso lunedì 11 novembre da Striscia la Notizia, nel quale si mostrava compravendita di droga e l’utilizzo di cocaina davanti e all’interno del locale, come riportato in una nota della Questura.

I canali social della struttura già confermano la serata in programma sabato 23 novembre.