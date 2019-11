Giornata per la lotta al tumore al pancreas: Casnigo accende il Santuario

“Facciamo luce sul tumore al pancreas”: ecco l’iniziativa dell’Associazione Nastro Viola di Casnigo in programma per giovedì 21 novembre, giornata mondiale per la lotta al tumore al pancreas.

Per l’occasione, nella serata di giovedì, il Santuario della Santissima Trinità di Casnigo verrà illuminato di viola. L’iniziativa ha lo scopo di attirare l’attenzione e sensibilizzare tutte le persone sul tema di uno dei tumori più aggressivi con un altissimo tasso di mortalità.

L’associazione Nastro Viola di Casnigo, nata proprio su ispirazione dell’associazione Nastro Viola di Travagliato, lo scorso 27 ottobre aveva organizzato anche una camminata non competitiva in ricordo di Laura Capitanio, deceduta a causa del tumore al pancreas a soli 56 anni. Questa manifestazione, che prevedeva due percorsi di camminata – uno da 9 e uno da 16 km- ha raccolto grande successo con un elevato numero di partecipanti.

Dopo il successo di ottobre, quindi, il gruppo seriano tornerà in azione proprio nella giornata mondiale per la lotta contro il tumore al pancreas.

”Una lodevole iniziativa – commenta Enzo Poli, sindaco di Casnigo -: illuminare il Santuario della Santissima Trinità di viola è un ottimo modo per sensibilizzare le persone nei confronti di questa malattia. Il comune di Casnigo ha subito concesso il proprio patrocinio per questo evento”.