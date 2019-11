Una bella giornata, quella di mercoledì, che ci fa sperare in una svolta nel tempo a Bergamo e in provincia. Ma potrebbe non essere così. Chiediamo lumi a Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Prosegue il flusso umido atlantico, che si accentuerà nella giornata di venerdì 22, con l’arrivo di un sistema frontale piuttosto attivo tra la sera e la notte su sabato, ma con traiettoria ancora incerta e quindi effetti sulla Lombardia ancora da definire.

Giovedì 21 novembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte non si escludono locali nebbie in Pianura Padana, ma nel contempo aumenterà la nuvolosità a partire dall’Oltrepò, pianure e Prealpi, in estensione alle Alpi nel corso della giornata, fino a cieli molto nuvolosi o coperti con foschie diffuse; generalmente bassa la probabilità di precipitazione, eventualmente debole, a carattere isolato e intermittente, nevosa a quote oltre i 1600/1800 metri.

Temperature: minime in lieve diminuzione: +5/8 °C; massime stazionarie: +10/13 °C.

Venerdì 22 novembre 2019

Tempo Previsto: Proseguono cieli per lo più molto nuvolosi o coperti sui settori alpino, prealpino e occidentale di pianura, ove si potranno avere deboli precipitazioni, nevose al di sopra di 1600/1800 metri; nuvolosità meno compatta associata a qualche schiarite possibile sulla restante parte della regione, ove non si esclude però qualche breve ed isolata pioggia. Foschie diffuse in pianura.

Temperature: minime stazionarie: +5/8 °C; massime in lieve diminuzione sul settore occidentale: +8/13 °C (valori più elevati a EST).

Sabato 23 novembre 2019

Tempo Previsto: Giornata nel complesso perturbata, specialmente sul settore occidentale della regione, con precipitazioni deboli o moderate, nevose oltre 1900/2000 m, tendenti ad attenuarsi o esaurirsi nel corso della serata. Sull’estremo angolo sudorientale della regione invece non si prevedono precipitazioni significative e la nuvolosità risulterà meno compatta con qualche possibile schiarita, specie nel pomeriggio.

Temperature: minime in lieve aumento: +7/10 °C; massime in lieve aumento: +10/15 °C (valori più elevati a EST).