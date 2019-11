A Romano triplo appuntamento contro la violenza sulle donne

Triplo appuntamento a Romano di Lombardia in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Vengono proposti diversi momenti per sensibilizzare la cittadinanza su questa piaga.

Sabato 23 novembre si terrà una camminata silenziosa’dal titolo “Non sei sola – Noi ci siamo”, con ritrovo alle 16.45 davanti al Comune e termine alle 17.15 in piazza Roma. L’evento è promosso da Solidalia in collaborazione con numerose associazioni ed enti del territorio, tra cui il Comune.

Il giorno seguente, domenica 24 novembre alle 10.45 a Palazzo dei Muratori, in piazza Roma, verrà inaugurata una mostra fotografica dal titolo “Stop the violence – Contro la violenza di genere in Zambia”. L’esposizione, organizzata da PRO.SA in collaborazione con il Comune, raccoglierà scatti di Matteo Broggi in viaggio per il progetto “Stop the violence”, promosso da Fondazione PRO.SA negli slum (bassifondi) di Lusaka, la capitale zambiana. Si potrà visitare sino a domenica 8 dicembre con i seguenti orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 17.30 alle 19; sabato e domenica dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 19.30.

Nell’ambito della mostra, venerdì 6 dicembre alle 20.45si svolgerà un incontro con Elena Arvati, coordinatrice del progetto per conto di Fondazione PRO.SA che racconterà la sua esperienza al fianco di donne e ragazze vittime di violenza, discriminazioni e pregiudizi.