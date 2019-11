“Una serata di stelle per il Bambino Gesù” o “Freddy Mercury”? La tv del 20 novembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 20 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Una serata di stelle per il Bambino Gesù”.

Amadeus, dall’auditorium della Conciliazione di Roma, conduce questa serata speciale in occasione dei 150 anni della fondazione dell’ospedale pediatrico romano “Bambino Gesù”. Tra gli ospiti, il musicista Renzo Arbore, i cantanti Mahmod, Alessandra Amoroso, Giovanni Caccamo, Benji & Fede, Irama, J-Ax, Elodie, The Kolors, Noemi, Francesco Renga e Fabio Rovazzi.Con loro anche il pianista e compositore Giovanni Allevi, i calciatori Alessandro Florenzi e Ciro Immobile, il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, e l’ex calciatore e vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti. L’ospedale pediatrico “Bambino Gesù” è stato fondato il 19 marzo 1869, per iniziativa della duchessa Arabella Fitz-James, moglie del duca, Scipione Salvati.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà la quarta delle sei puntate della fiction “Volevo fare la rockstar”, con Valentina Bellé, Angela Finocchiaro, Giuseppe Battiston e Riccardo Maria Manera. Mentre Eros sembra essersi affezionato sinceramente a Martina, Olivia ha un’idea per rilanciare le sorti del supermercato di Francesco. Viola, intanto, decide di scavare nel passato alla ricerca di verità.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Canale5 alle 21.20 proporrà la terza delle sei puntate della fiction “Oltre la soglia”, con Giorgio Marchesi, Gabriella Pession, Alessandro Tedeschi e Paolo Briguglia. Tosca deve prendersi cura di Anna, una ragazza affetta da problemi psichici, del cui passato, però, nessuno sembra sapere niente. Tommaso, un ragazzino di sedici anni che rifiuta di nutrirsi e che è estremamente aggressivo nei confronti di chiunque gli si avvicini. Per aiutare il giovane le servirà la collaborazione di Di Muro.

Su Canale Nove alle 21.25 l’appuntamento è con “L’assedio”, il programma di interviste condotto da Daria Bignardi.

Su La7 alle 21.15 ci sarà “Atlantide – Storie di uomini e di mondi”, condotto da Andrea Purgatori. La puntata sarà intitolata “Vietnam, la guerra maledetta”: la guerra del Vietnam è durata vent’anni, dal 1955 al 1975, ed è stata combattuta tra il Vietnam del Nord filo comunista di Ho Chi Minh e la Repubblica del Vietnam del Sud, sostenuta dagli Stati Uniti. Il conflitto ebbe fine il 30 aprile 1975, con la caduta di Saigon, il crollo del Vietnam del Sud e la riunificazione del Paese.

Su Tv8 alle 21.30 il talent show “X Factor 13 – La gara”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Freddy Mercury – The ultimate showman”. Sul palco, come nella vita, Freddie Mercury è stato uno dei pochi artisti in grado di illuminare uno stadio con la sola presenza, catturando l’attenzione di migliaia di spettatori con un solo gesto. Straordinario interprete e Maestro della teatralità in chiave rock, questa è la storia di Freddie Mercury.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.25 c’è “Lo specialista”, con Sylvester Stallone; su Italia1 alle 21.20 “Iron Man”, con Robert Downey jr; su Rai4 alle 21.10 Darkland”, con Dar Salim; e su La7D alle 21.30 “Agnese di Dio”, con Anne Bancroft e Jane Fonda.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Tornado Valley”, con Meredith Monroe; su La5 alle 21.10 “Il presidente – Una storia d’amore”, con Michael Douglas; su Iris alle 21 “L’amore è eterno finchè dura”, di e con Carlo Verdone; e su Italia2 alle 21.30 “Benvenuti nella giungla”, con Jean-Claude Van Damme.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Ciao Darwin 6 – La regressione”, con Paolo Bonolis e Luca Lauenti; e su Real Time alle 21.10 il talk “Seconda vita”.