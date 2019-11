Treno per Bergamo inchioda: passeggero in piedi cade dalla scala e batte la testa

Mercoledì tardo pomeriggio: treno delle 17.05 da Milano Centrale a Bergamo. A Pioltello il treno inchioda e uno dei tanti passeggeri in piedi (era pieno e non c’era posto) cade dalla cima della scala fino al piano di sotto. E arriva in fondo battendo la testa. L’uomo, 59 anni, si è ferito alla fronte, tanto il sangue uscito: è stato portato all’ospedale San Raffaele di Milano. Ci informa un lettore, spiegando anche che alle 17.52 “siamo ancora a Pioltello”.