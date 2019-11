Sorte attacca Gori: “+33% di tasse comunali, altro che regalo di Natale”

“Il ‘bel’ regalo di Natale che Giorgio Gori ha riservato ai cittadini di Bergamo, subito dopo essere stato rieletto sindaco, è l’aumento delle tasse comunali del 33%”. Lo dichiara in una nota il deputato di Cambiamo! Alessandro Sorte. “Con la crescita dell’Irpef comunale dallo 0,6 allo 0,8%, peraltro, piove sul bagnato: il maggior carico fiscale, infatti, si somma alle tante imposte che già graveranno sulle tasche dei cittadini bergamaschi a causa di una manovra fatta solo di nuovi balzelli”.

È aumentato, ed è la prima volta da quando il sindaco Gori governa la città (cioè dal 2014), l’addizionale Irpef per le famiglie di Bergamo. L’annuncio è arrivato dal vicesindaco e assessore al Bilancio Sergio Gandi che ha presentato la previsioni di entrate e di spesa per il 2020: tra queste proprio un incremento, dallo 0,6 allo 0,8 per cento dell’Irpef: una quota che, ha spiegato Gandi, è in vigore in una bella fetta (l’85%) dei capoluoghi di provincia.