Muriel out con la Colombia per un problema fisico: salta Atalanta-Juve?

Non era neanche in panchina questa notte, quando la sua Colombia ha battuto 1-0 l’Ecuador con il gol di Uribe. E adesso a Bergamo cresce la preoccupazione per le condizioni di Luis Muriel.

L’attaccante colombiano – ha fatto sapere attraverso i social lo staff della nazionale sudamericana – non è stato preso in considerazione dal ct per un problema fisico. Di quale problema si tratti, però, non è ancora chiaro.

Di più si saprà al rientro di Muriel dalla trasferta oltreoceano: l’ex Viola dovrebbe essere a Bergamo nella giornata di giovedì 21 novembre. Sarà subito sottoposto ad accertamenti, e solo quando arriveranno i risultati si saprà se sabato contro la Juventus ci sarà oppure no.

Un grosso grattacapo per Gasperini, che sabato dovrà fare a meno degli squalificati Malinovskyi e Ilicic (sempre che non venga accolto il ricorso dell’Atalanta per lo sloveno) e avrà uno Zapata che rientrerà dopo oltre un mese di stop e che sarà, quindi, non proprio al cento per cento.