Giornata decisamente uggiosa quella di martedì a Bergamo e in tutta la Bergamasca. E non sembra che la situazione migliorerà di molto, o forse sì? Vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo con Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo il passaggio del sistema perturbato nella giornata di martedì, oggi assisteremo ad un intervallo in attesa di nuovi passaggi di correnti umide dall’Atlantico nei giorni successivi.

ATTENZIONE: persiste PERICOLO VALANGHE tra MARCATO e localmente FORTE.

Mercoledì 20 novembre 2019

Tempo Previsto: Rapido esaurimento delle precipitazioni tra la notte e le prime luci dell’alba, salvo brevi residue pioviggini sparse, in un contesto di cieli molto nuvolosi. Nel corso della giornata parziali rasserenamenti a partire dalle Alpi, in estensione al resto del territorio nelle ore centrali, ma nuovo aumento della nuvolosità medio-alta dal tardo pomeriggio a partire da ovest, ma senza fenomeni. Foschia in aumento in Pianura Padana nel corso della giornata, specialmente dalla sera.

Temperature: minime stazionarie: +7/9 °C; massime in lieve aumento: +11/14 °C.

Giovedì 21 novembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte non si escludono locali nebbie in Pianura Padana, ma nel contempo aumenterà la nuvolosità a partire dall’Oltrepò, pianure e Prealpi, in estensione alle Alpi nel corso della giornata, fino a cieli molto nuvolosi o coperti con foschie diffuse; generalmente bassa la probabilità di precipitazione, eventualmente molto debole, a carattere isolato e intermittente, nevosa a quote oltre i 1600/1800 metri.

Temperature: minime in diminuzione: +2/5 °C; massime in lieve diminuzione: +9/11 °C.

Venerdì 22 novembre 2019

Tempo Previsto: Generale peggioramento con nubi compatte e deboli piogge, più probabili sul settore occidentale della regione, Alpi e Prealpi (quota neve 1600/1800 metri).

Temperature: minime in lieve aumento: +5/8 °C; massime stazionarie: +9/11 °C. Zero termico in libera atmosfera a 2000 m durante le ore centrali.