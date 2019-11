Formazione post diploma: Open Day alla JobsAcademy

Sabato 23 novembre dalle 14.30 si terrà l’Open Day di Fondazione ITS JobsAcademy per presentare le proposte formative nella sede di via del Convento 1, a San Paolo D’Argon, (Bg).

La Fondazione ITS JobsAcademy è un istituto di formazione post diploma che fornisce le competenze necessarie per preparare figure tecniche specializzate adatte alle esigenze reali delle aziende, permettendo ai giovani di inserirsi più facilmente nel mondo del lavoro. Un’alternativa di alta specializzazione ai corsi universitari, che forma tecnici specializzati in aree tecnologiche strategiche, grazie alla partnership con più di 2.500 aziende.

La comprensione delle opportunità che possono dare nel futuro delle concrete prospettive occupazionali è un momento importante per i giovani dopo la maturità. I ragazzi durante la giornata avranno l’opportunità di incontrare studenti ed ex-studenti, che oggi sono inseriti nel mondo del lavoro, ascoltare la loro esperienza e relazionarsi con i responsabili di corso dei percorsi formativi proposti, oltre che con alcune delle aziende partner presenti per l’occasione.

Nel corso dell’Open Day sarà illustrato il nuovo piano formativo per i 10 corsi di specializzazione: 5 per l’area Technical e 5 per l’area Business. La prima include Plastics & composities technology, Industrial design & Innovation technology, Green building design, Web design & software development e Mechatronics technology & industry 4.0, mentre la seconda International marketing management, digital marketing management, Human resource administration, Marketing sales & export management e Reteail & store management. Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione relativa all’anno accademico 2020/2021, caratterizzato da un nuovo processo di selezione, che partirà a dicembre 2019.

La partecipazione è su iscrizione al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-open-day-jac-23-novembre-2019-78576435233

Fondazione JobsAcademy San Paolo d’Argon

Grazie al forte legame e al dialogo costante che promuove con le imprese del territorio, JobsAcademy riesce a garantire agli studenti un tasso di occupazione oltre il 95% alla fine del biennio. Tasso di occupazione che è accompagnato dalla forte crescita che JobsAcademy ha registrato negli anni, dai primi 42 studenti del 2011, per l’anno 2019-2020 si contano 550 talenti in corso. Nata nel 2011 dall’intuizione di Daniele Nembrini per dare una risposta concreta alla richiesta e al bisogno di lavoro delle imprese, JAC rappresenta il primo ITS in Italia per numero di corsi e per numero di studenti, e una delle prime risposte italiane alle scuole di alta specializzazione tecnologica, che già da decenni formano in Europa i cosiddetti super-tecnici.

La sua mission è favorire e accompagnare la crescita della singola persona, con la sua personalità e le sue attitudini, che vengono messe al centro di ogni scelta didattico-organizzativa.