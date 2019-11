Da Ottobarradieci il progetto Eutopia dell’artista Patrizia Faust

Giovedi 21 novembre, dalle 18 alle 21, Ottobarradieci Spazio Design vi aspetta per la presentazione dell’opera Eutopia dell’artista Patrizia Fratus, raccontata da Katia Daniela Greco.

“Da sola, nel suo laboratorio, o negli spazi della casa di accoglienza (spazio segreto e ancor più affascinante) dove incontra donne intente a rielaborare il dolore di un passato spesso segnato da violenza, Patrizia ha un filo tra le mani, e condividendo la sua esperienza aiuta altre donne a costruire il bagaglio per il futuro. Tra le trame di questi fili, si delinea anche la possibilità di un nuovo modello economico, in cui la riappropriazione di questa capacità manuale può diventare riscatto sociale e possibilità di una indipendenza economica. È solo una possibilità, ma è già tantissimo, è una piccola luce che l’artista suggerisce al mondo. Il destino si può così riprendere in mano, in un’attività che unisce cuore e mani a realizzare qualcosa di bello e utile, ancor di più perché fatto“.

Ed è proprio in questo modo che nasce il progetto Eutopia: Patrizia lavora con un gruppo di donne che hanno alle spalle storie di violenza subita, il filo diventa così un mezzo per “ricucire” le ferite, per rimettere queste persone in collegamento con il mondo circostante, pezzo dopo pezzo con le loro mani, la loro energia e la voglia di ricominciare, costruiscono questi meravigliosi tappeti, come a testimoniare la voglia di riprendere la propria vita in mano e ricostruire sé stesse e poter finalmente dire va tutto bene.

Dove: Ottobarradieci Spazio Design, via san Bernardino 8/10,

Bergamo

Quando: 21 novembre, dalle 18 alle 21.

