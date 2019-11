Clusone, nuovo bando, con costi ridotti, per la gestione del centro sportivo

Il comune di Clusone ha indetto un nuovo bando per la gestione del centro sportivo di via Don Bepo Vavassori, dove nel mese di luglio 2019 l’Atalanta di mister Gasperini ha svolto il ritiro estivo. Il centro sportivo baradello è dotato di un campo in erba a 11, un campo sintetico e la struttura polivalente.

Il primo bando per la gestione della struttura era stato presentato nel mese di agosto: il concorso era andato però deserto.

Il comune seriano ha deciso così di proporre un secondo bando abbassando la base d’asta per il canone di affitto a 2.000 euro; nel bando precedente la base era invece di 3.000. Rispetto al bando di quest’estate, inoltre, è stato eliminato il compito di manutenzione del campo in erba che sarà affidato ad una società specializzata.

La data per il termine della presentazione dell’offerta è fissata per il 29 novembre, mentre l’eventuale affidamento in concessione della gestione del Centro Sportivo prenderà il via il primo gennaio del 2020.