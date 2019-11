Camion in avaria lungo superstrada della Valseriana: lunghe code

Disagi al traffico veicolare lungo la superstrada della Valle Seriana all’altezza di Albino: un camion in avaria è rimasto fermo in una delle due gallerie della provinciale.

L’episodio si è verificato nella mattinata di mercoledì 20 novembre, intorno alle 10.

Nella zona si sono subito creati rallentamenti che hanno dato origine a lunghe colonne. Il traffico, per buona parte della mattinata, è stato gestito a senso unico alternato. Per gestire la situazione sono giunti sul posto gli agenti della Polizia locale dell’Unione sul Serio. Il mezzo pesante stava viaggiando in direzione Bergamo quando, per cause ancora da definire, è rimasto fermo appena imboccata la seconda galleria.

Per rimuovere il mezzo è giunto sulla provinciale il carro attrezzi.