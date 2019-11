Black Mirror e il mondo di oggi: pedaliamo per essere come gli altri

Le serie TV “Black Mirror” firmata Endemol e distribuita da Sky Cinema (stagione 1 e 2) e da Netflix (stagioni da 1 a 5, in onda ora) racconta in chiave distopica il mondo di oggi. Il produttore, Charlie Brooker, ha voluto raccontare quanto l’uso della tecnologia influenzi la vita quotidiana dei nostri giorni.

Black Mirror potrebbe sembrare una visione esagerata e distante dalla realtà, ma analizzato a fondo, porta alla luce quella che è la quotidianità della vita negli anni venti del ventunesimo secolo.

Per i seguaci di questa serie sarà facile ricordarsi il secondo episodio della prima stagione intitolato: “15 milioni di celebrità”. Per chi, invece, non conosce il prodotto è necessario un breve incipit: Black Mirror è una serie antologica nella quale ogni episodio ha una storia a sé e non vi è nessun intreccio o filo conduttore nel corso dei vari episodi. La costante è il genere cinematografico; un mix di satira, fantascienza, drammatico e thriller.

L’episodio 2 della prima stagione ha come scenario un luogo futuro, non bene identificabile. I ragazzi che ci vivono spendono la propria vita andano in cyclette; non perché siano degli atleti devoti all’attività sportiva, ma perché è l’unico modo che hanno per vivere. Più pedalano, più punti guadagnano, più possono mangiare, cambiare abiti al proprio avatar e realizzare i propri sogni. Durante tutta la vita i personaggi pedalano, senza porsi troppe domande, verso un qualcosa che però non viene mai raggiunto.

Per ogni episodio della serie diretta da Otto Bathurst, ci sono mille spunti di riflessione, ma questo in particolare colpisce parecchio poiché in questi mesi Apple ha lanciato un nuovo aggiornamento iOS: IOS 13. Tale aggiornamento propone di creare un proprio avatar da usare come emoticon nelle chat, su Instagram, da porre sopra le fotografie scattate e via dicendo. Possono essere decise tutte le caratteristiche fisiche affinché l’avatar assomigli il più possibile al proprietario del telefono.

In Black Mirror i personaggi usano i punti guadagnati dall’attività sulle cyclettes per cambiare abiti al proprio avatar o per modificarne le caratteristiche fisiche, solo che quest’ultimo in realtà non serve a nulla.

Oggi nessuno pedala fisicamente su una cyclette per ottenere dei punti necessari a vivere; ma tutti corrono verso un qualcosa di indefinito e a volte non conoscono nemmeno il motivo per il quale stanno correndo.

Se vogliamo essere oggettivi, per inerzia, vengono seguite mode, personaggi, idee senza chiedersi come mai le si adottino; usiamo delle caratteristiche altrui per costruire quella che si crede essere la propria personalità. In realtà pero tutti oggi pedalano per sopravvivere. Si “pedala” per avere una cintura di marca, si “pedala” per essere al passo con la moda. Si pedala per sopravvivere, è vero, ma tra sopravvivere e vivere c’è un’enorme differenza.

Ragazzi, non si vive dietro ad un telefono. Noi siamo unici e non dobbiamo indossare i panni di qualcuno che nemmeno conosciamo solo perché idealizzato e apprezzato da molti. Si inizia a vivere quando si mandano a quel paese gli stereotipi e si indossano i propri panni, magari spiegazzati e scomodi, ma propri e di nessun altro. Si vive tutte le volte che si fa ciò che si ama anche se magari é fuori dal coro. Si vive anche quando il sabato sera viene passato sul divano in pigiama mangiando la pizza mentre si guarda un film, ma circondati da chi si ama. Insomma, bisogna scegliere se sopravvivere nella vita di qualcun altro oppure se vivere nella propria.

Bisogna scegliere se pedalare per inseguire un sogno, magari su una strada colma di ciottoli e inesplorata o se pedalare senza una meta, ma su una strada già costruita da altri. Dato che siamo in tema di serie Tv, uno spoiler è doveroso: di solito, le strade già solcate da altri non portano a viste mozzafiato come lo sono le albe che si ammirano dopo un viaggio difficile.