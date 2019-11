Addio a lenti e occhiali, l’esperto: “Con il laser a eccimeri la vista torna perfetta”

Sicura, efficace e in grado di correggere ogni difetto visivo. Parliamo della chirurgia refrattiva con laser a eccimeri, una tecnica chirurgica capace di eliminare miopia, ipermetropia e astigmatismo attraverso la tecnica PRK che agisce sulla superficie della cornea. Un laser ad eccimeri rimodella con grande precisione la curvatura corneale rimuovendo la necessità di indossare a vita occhiali e lenti a contatto.

L’intervento è di tipo parachirurgico, avviene in soli 30 secondi per occhio e non prevede alcun taglio del tessuto né indebolimento della struttura oculare. Ciò è possibile attraverso il contatto tra luce laser e superficie oculare: il paziente non percepisce alcun dolore o fastidio durante l’operazione, a differenza di altri interventi più rischiosi di tipo chirurgico. La capacità visiva è recuperata in modo soddisfacente già dopo pochi giorni e nel corso di alcune settimane si raggiunge la completa guarigione e si abbraccia un nuovo stile di vita finalmente libero dagli occhiali.

Il dottor. Giovanni Fumagalli, responsabile del servizio di Oculistica di Habilita, quando parla dell’intervento di correzione della vista, sottolinea proprio questo aspetto fondamentale: “La differenza fondamentale che esiste tra l’intervento che effettuiamo in Habilita Poliambulatorio San Marco a Bergamo rispetto a tutte le altre strutture, è l’invasività. Mi spiego: noi siamo gli unici ad avere a disposizione una macchina in grado di correggere la vista senza correre tutti i rischi che si corrono quando si è sottoposti ad un intervento chirurgico. Le operazioni chirurgiche comportano sempre un grado di rischio più elevato a causa di possibili infezioni o esiti negativi. La tecnica del laser PRK ad eccimeri, invece, non prevede il contatto con l’occhio e, proprio per questo motivo, si elimina alla base la possibilità di infezioni o di altre problematiche di natura chirurgica. Con questa tecnica si può ottenere una migliore precisione e una maggiore durata dei risultati nel corso del tempo: diversi studi scientifici lo hanno dimostrato». Questa tecnica è la prima ad essere stata utilizzata per la correzione della vista? «Esatto – prosegue il Dr. Fumagalli –, e per questo motivo è anche la tecnica più collaudata e sicura. Oggi l’evoluzione della tecnica chirurgica in medicina va verso la mini invasività per ridurre i rischi. Noi proponiamo quindi un intervento che è anche il più evoluto in quanto non è previsto alcun contatto con l’occhio. Inoltre il laser non viene utilizzato per fare attività di chirurgia vera e propri”.

Quali sono i difetti che vengono corretti con questo tipo di chirurgia?

Oggi il 70% circa dei pazienti che si sottopone all’operazione di correzione visiva soffre di miopia associata all’astigmatismo, mentre il restante 30% è composto da soggetti che soffrono di ipermetropia e astigmatismo. Sono molto rari i casi di pazienti esclusivamente miopi. La tecnica per la cura della miopia risale agli anni Novanta, mentre quella dell’ipermetropia si è sviluppata all’inizio del nuovo millennio.

Qual è l’età minima per sottoporsi a quest’intervento?

È consigliato attendere lo sviluppo completo del paziente, quindi si parla generalmente dai 18 anni in su. Senza dubbio una visita con uno specialista può fornire maggiori indicazioni poiché ogni persona ha tempi di sviluppo totalmente diversi.

Cosa succede prima, durante e dopo il giorno dell’intervento?

Iniziamo sfatando un mito: i pazienti possono tranquillamente mangiare e bere prima di questo tipo di trattamento. È importante essere ben struccati, senza profumi o dopobarba alcolici (i vapori di alcool potrebbero interferire con il raggio laser). Un altro suggerimento riguarda le lenti a contatto da sospendere per almeno 4 giorni prima dell’intervento: il loro utilizzo potrebbe infatti alterare le caratteristiche oculari». Quali sono i vantaggi? «I vantaggi sono ben…visibili – conclude il Dr. Fumagalli –. Basti pensare alla libertà di fare un bagno in mare o in piscina senza le tanto amate ed odiate lenti a contatto. O ancora andare in palestra o fare sport senza più preoccuparsi degli occhiali. L’operazione è un investimento per il futuro, ideale per chi deve cambiare spesso lenti o occhiali o più semplicemente per chi si sente limitato dal difetto visivo».

Per ulteriori informazioni:

T 035 4815825

www.habilita.it