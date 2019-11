Annunciata per oggi tanta e tanta pioggia su Bergamo e la provincia. Vediamo se è confermata con il bollettino del Centro Meteo Lombardo a cura di Francesco Sudati.

ANALISI GENERALE

Il sistema frontale che interessa il nostro territorio è inserito in uno scenario sinottico che vede da un lato il ciclone d’Islanda foriero di impulsi perturbati e dall’altro lato un blocco anticiclonico nell’entroterra russo che impedisce una zonalità classica alle medio-alte latitudini.

ATTENZIONE: PERICOLO PIENE DI FIUMI e PERICOLO VALANGHE MARCATO O FORTE.

Martedì 19 novembre 2019

Tempo Previsto: Giornata perturbata con piogge diffuse e locali rovesci, in attenuazione dalla serata a partire dai settori orientali; i fenomeni saranno più intensi sul settore occidentale e zona prealpina/pedemontana; quota neve su Alpi e Prealpi in progressivo rialzo da 1000/1200 metri fino a 1500/1700 in serata, salvo locali sconfinamenti a quote più basse nelle zone più riparate dal richiamo mite meridionale. A 2000 metri di quota si stimano apporti nevosi tra 30 e 50 cm circa, ad eccezione dell’Appennino che vedrà prevalere la pioggia, pertanto qui non si prevedono significativi accumuli al suolo entro fine giornata.

Temperature: minime in lieve rialzo: +6/8 °C; massime stazionarie: +8/11 °C.

Mercoledì 20 novembre 2019

Tempo Previsto: In nottata fenomeni in esaurimento a partire dalle Alpi, zona Garda e pianure orientali, ad esclusione della bassa pianura, ove insieme al settore nordoccidentale insisteranno delle deboli precipitazioni residue. Nel corso della giornata esaurimento dei fenomeni e schiarite a partire dal settore alpino, in estensione nel corso del pomeriggio/sera ai restanti settori. Aumento della foschia in Pianura Padana nel corso della giornata, specialmente dalla sera; in tarda serata possibili banchi di nebbia.

Temperature: minime stazionarie: +7/9 °C; massime in lieve aumento: +11/14 °C.

Giovedì 21 novembre 2019

Tempo Previsto: Durante la notte non si escludono nebbie in Pianura Padana, ma nel contempo aumenterà la nuvolosità a partire dall’Oltrepò, pianure e Prealpi, in estensione alle Alpi nel corso della giornata, fino a cieli molto nuvolosi o coperti con foschie diffuse; generalmente bassa la probabilità di precipitazione, eventualmente molto debole, a carattere isolato e intermittente.

Temperature: minime in diminuzione: +2/5 °C; massime in lieve diminuzione aumento: +9/11 °C.