Open day al Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio

Matteo, ex studente del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio racconta quello che hanno rappresentato per lui i cinque anni trascorsi alla scuola superiore.

Capita poche volte di metter piede in un luogo, assaporarne l’atmosfera e sentire di aver lasciato una parte di te tra quelle pareti, in quei cortili. Come in un collage fotografico, riaffiorano immagini degli anni trascorsi ai ‘Sales’, le facce e i sorrisi che ti hanno accompagnato e che riesci quasi a materializzare. Ricordi la partenza per la sognata gita a Londra; i ritiri, quando più che una classe ci si sentiva un gruppo, e ti trovavi a parlare del più e del meno con i tuoi amici, professori ed educatori, di fronte a una griglia pronta per il barbecue. Riaffiorano le attese prima di una verifica, gli ultimi confronti con i tuoi compagni sugli argomenti su cui di lì a poco saresti stato interrogato; pensi a quell’angolo di cortile che, dopo tutti quegli anni, quasi era diventato un punto di ritrovo per la tua classe, in quei minuti d’intervallo tra le ore scolastiche. Rivedi il momento del “buongiorno” insieme negli studi, attimi di riflessione nella routine giornaliera; ripensi ai saluti del Direttore, sempre lì, al cancello, all’arrivo dei pullman prima delle lezioni. Non puoi non tornare con la mente ai tornei sportivi, alle feste di fine anno, ai cori intonati alla festa di don Bosco, quando quel canto finale sembrava tanto liberatorio quanto spensierato. Intuisci che alcuni tra i ricordi che più custodisci, che quel che sei diventato, che i tuoi sogni per il futuro pongono le loro basi in tutto ciò … questo è in grado di lasciarti questa scuola.

Per incontrare docenti, allievi ed ex-allievi e conoscere meglio l’offerta formativa del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio verrà proposto un open day sabato 23 novembre alle 15.