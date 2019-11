Finti addetti comunali in casa di un’anziana: l’allarme dell’amministrazione di Cologno

Si sono presentati in casa di un’anziana come addetti comunali, ma dal Comune nessuno sapeva chi fossero e cosa stessero facendo. È scattato così l’allarme a Cologno al Serio, nella mattinata di martedì 19 novembre.

Ad annunciare il raggiro è stata la pagina Facebook dello stesso Comune, che ha messo in guardia la cittadinanza: “Chiunque venga contattato da persone che si spacciano per dipendenti del Comune o di altre aziende – ha scritto l’amministrazione – è invitato a non aprire prima di aver verificato l’identità delle persone e a contattare immediatamente la polizia locale o le altre forze dell’ordine. Prestate la massima attenzione e, nel dubbio, cercate il supporto di vicini, familiari e tutori della sicurezza”.

Sul caso della presunta truffa di martedì 19 novembre stanno lavorando i carabinieri di Treviglio.