Cittadinanza onoraria: no a Segre, sì a Ezio Greggio, ma lui rifiuta per rispetto a Liliana

Ezio Greggio rinuncia alla cittadinanza onoraria di Biella per “l’impegno rivolto al sociale e al forte legame mantenuto con la città natale, Cossato”. Queste le motivazioni del sindaco della città piemontese, Claudio Corradino, il cui consiglio comunale aveva tuttavia rifiutato lo stesso onore alla superstite dell’Olocausto Liliana Segre.

“Il mio rispetto nei confronti della senatrice, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza che il Comune di Biella aveva pensato per me” ha detto il noto attore e showman, dopo le polemiche da parte del Pd legate alla circostanza che una settimana fa era stata bocciata la richiesta di dare la cittadinanza onoraria alla Segre.