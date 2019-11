Buche sulla Francesca: tanti automobilisti in panne

Alcuni lettori ci segnalano che martedì mattina non sono pochi gli automobilisti rimasti in panne per colpa delle buche lungo la strada Francesca tra Verdello e Urgnano.

Scrive Massimiliano: “Segnalo presenza di buche profonde sulla strada Francesca nel tratto Verdello-Urgnano. Molte le auto coinvolte in forature, sul posto la polizia locale sta cercando di intervenire. Prestare attenzione”.

Rincara Claudia: “Volevo fare una segnalazione. Strada Francesca tra Comun Nuovo e Urgnano, zona maneggio: disastrata con buche da paura. Sono passata adesso ci sono 6 auto ferme con gomme danneggiate”.