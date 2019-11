Bergamo, l’Inps cerca medici per effettuare le visite fiscali

L’Inps di Bergamo ha diffuso un bando pubblico per individuare medici disponibili da subito ad effettuare delle visite domiciliari di controllo.

Il bando è finalizzato a coprire temporaneamente una situazione di criticità verosimilmente determinatasi a seguito del mancato raggiungimento dell’accordo collettivo nazionale tra Inps e medici fiscali allo stesso convenzionati. Sul tavolo di trattativa con le principali sigle sindacali di categoria, in particolare, il peggioramento delle condizioni lavorative globali, il carico di lavoro minimo e la definizione di compensi adeguati.

Le visite saranno da effettuarsi sia al mattino che al pomeriggio. “L’incarico, laddove conferito, sarà di natura provvisoria e avrà una durata massima di quattro mesi dall’effettuazione della prima visita – spiega la direzione provinciale dell’Inps -. L’attività svolta avrà natura libero professionale, in un rapporto di fiduciaria collaborazione con l’Istituto. Pertanto, in nessun caso si potrà configurare come rapporto svolto alle dipendenze dell’Inps”.

(leggi qui il bando)