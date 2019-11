Belotti querela: “Pontida manifestazione violenta? Sansa offende migliaia di leghisti”

“Ferruccio Sansa chieda subito scusa alla Lega e alle migliaia di leghisti che da trent’anni affollano in maniera pacifica il pratone di Pontida. È vergognoso che questo signore affermi che sia una manifestazione violenta, ‘peggio di quelle dei centri sociali’ e diffami migliaia di persone che ogni anno si ritrovano festosamente dando loro persino degli antisemiti”. Lo dichiara il deputato della Lega Daniele Belotti, tra gli organizzatori storici della manifestazione, a commento delle dichiarazioni del giornalista e scrittore de ‘Il Fatto Quotidiano’ durante la trasmissione ‘Quarta Repubblica’ di lunedì sera, 18 novembre.

“Sansa non sa -prosegue Belotti – che spesso, anche quest’anno, proprio nelle prime file, sono stati sbandierati vessilli di Israele. Inoltre, in trent’anni, sul prato non si è mai verificato alcun episodio di violenza. In qualità di organizzatore, speaker, volontario e partecipante di Pontida dal 1990, sporgerò una querela verso Sansa che inventa e diffonde notizie false e diffamatorie”.