“Adriano Olivetti – La forza di un sogno” o “Il Volo in concerto”? La tv del 19 novembre

Per la prima serata in tv, martedì 19 novembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film tv “Adriano Olivetti – La forza di un sogno”, con Luca Zingaretti e Stefania Rocca.

Adriano, figlio di Camillo Olivetti, a dodici anni incomincia a lavorare come apprendista nella fabbrica del padre, dove si producono macchine per scrivere. Qui incontra Mauro Barale che diventerà un amico e poi uno dei suoi principali collaboratori. Gli anni passano, Adriano ormai gestisce l’azienda di famiglia, a volte entrando in conflitto con il padre a causa delle sue idee troppo rivoluzionarie. Durante il periodo della guerra, la famiglia Olivetti è in difficoltà: il padre Camillo, infatti, è di origine ebraica e Adriano si è avvicinato più volte all’ambiente antifascista. Quando la guerra finisce, Adriano Olivetti, riprende le redini dell’azienda paterna e prosegue la modernizzazione della fabbrica, riprendendo in mano il progetto incominciato anno prima.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con la quinta delle sei puntate del reality show “Il collegio”. I venti collegiali seguono per la prima volta lezioni separate. I ragazzi, nella lezione di musica, si cimentano con un grande successo di Lucio Dalla, mentre le ragazze imparano a usare il walkman e la pittura automatica nella lezione di arte.

Canale5 alle 21.20 trasmetterà “Il Volo in concerto”. Nella suggestiva cornice di Matera, per festeggiare i dieci anni di carriera, il Volo si esibirà in questo concerto. Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, che formano il trio, ripropongono i brani che li hanno resi celebri nel mondo.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca”, condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.25 “Fuori dal coro”, con Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì”, con Giovanni Floris.

Su Italia 1 alle 21.20 andrà in onda una nuova puntata de “Le Iene show”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino.

Per chi preferisse vedere un film, su Tv8 alle 21.30 c’è “Agente 007 – La morte può attendere”, con Pierce Brosnan; su Canale Nove alle 21.25 “Ma tu di che segno 6?”, con Massimo Boldi e Gigi Proietti; su Rai4 alle 21.15 “Resident Evil – Afterlife”, con Milla Jovovich; e su Rai5 alle 21.15 “Amore e inganni”, con Kate Beckinsale.

Ancora, su Cielo, canale in chiaro di Sky, alle 21.15 “Taxxi”, con Marion Cottilard; su La5 alle 21.10 “Un giorno come tanti”, con Kate Winslet; su Iris alle 21 “Far west”, con Troy Donahue; e su Italia2 alle 21.20 “300”, con Gerard Butler.

Su La7D alle 21.30 sarà la volta del telefilm “Hawthorne – Angeli in corsia”, con Vanessa Lengies. Andranno in onda quattro episodi intitolati “Il gioco delle donne”, “Una madre sa”, “Un quadro perfetto” e “In trappola”. Nel primo, Kelly aiuta un paziente ad affrontare la sua confusione sulla sua identità sessuale. Nel secondo, Christina e Nick Renta cercano disperatamente Isabel che ha rapito suo figlio. Nel terzo, Christina osserva un livido sul volto di sua figlia e giunge alle conclusioni sbagliate. Nel quarto, il James River Hospital sta per ricevere un’ispezione che deciderà se la struttura può continuare a operare oppure no.

Da segnalare, infine, su Mediaset Extra alle 21.15 la replica di “Live – Non è la D’Urso”, condotto da Barbara D’Urso; e su Real Time alle 21.10 il reality “Abito da sposa cercasi Palermo”.