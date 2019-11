Zanetti Bergamo, Marcello Abbondanza lascia: Daniele Turino è il nuovo coach

Marcello Abbondanza ha rassegnato le dimissioni da allenatore della Zanetti Bergamo, in maniera unilaterale. La notizia è stata comunicata ai vertici del Volley Bergamo nella tarda serata di domenica 17 novembre, dopo la gara disputata con Busto Arsizio.

Alla società non resta che prendere atto che il tecnico, sulla panchina rossoblù dallo scorso agosto, abbandona dopo sette giornate di campionato il progetto che il Volley Bergamo aveva intrapreso per la stagione 2019-2020.

La scelta, dolorosa, è arrivata per motivi personali: la moglie del tecnico, turca, sposata due anni fa, non si è riuscita ad ambientare a Bergamo e già nelle scorse settimane era tornata a vivere a Istanbul. Abbondanza per qualche tempo ha fatto una vita da pendolare, ma alla fine ha scelto di lasciare il Volley Bergamo.

Daniele Turino, nuovo coach della Zanetti Bergamo

La squadra è affidata al tecnico Daniele Turino, a Bergamo dal 2011 prima come allenatore del settore giovanile e poi nello staff della serie A.

Le atlete si ritroveranno in palestra nella mattinata di martedì per iniziare la settimana di lavoro che porterà alla trasferta di Firenze.